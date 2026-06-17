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Resumen

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La inseguridad ciudadana ya no solo se traduce en robos, extorsiones o asesinatos. También está modificando la dinámica económica de miles de barrios del país, afectando la salud mental de la población, transformando el transporte público y trasladando nuevas amenazas a internet.

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