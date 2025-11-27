El Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de Breña, más conocido como Hospital del Niño, celebró su tradicional encendido del árbol navideño en su patio central, donde los pequeños que luchan por recuperar la salud estuvieron rodeados del afecto de sus familias y del equipo de salud que los acompaña todos los días.

Este año, el evento estuvo inspirado en las historias de cinco pacientes que enfrentan complejas condiciones de salud y que simbolizan la resiliencia y el espíritu de lucha que ilumina al instituto durante estas fechas.

Una de ellas es Frida, de 6 años, quien nació con síndrome de Crouzon. Gracias a una cirugía de alta complejidad realizada en enero, ahora puede respirar y dormir con normalidad, además de desarrollarse como cualquier niña. Ella, como muchos otros pequeños, compartió un mismo anhelo navideño: seguir recuperando fuerzas para vivir plenamente.

Acompañaron la ceremonia Ainara, de 3 años, diagnosticada con síndrome de Williams, quien ha sido sometida a diversas cirugías, entre ellas una intervención cardiovascular por estenosis supravalvular aórtica. También recibe tratamiento por ano imperforado y riñón poliquístico.

Roxy, de 17 años, también participó. Tras una cardiopatía congénita que derivó en un infarto cerebral a los dos años, perdió movilidad y tuvo que aprender a caminar nuevamente. Hoy es independiente y sueña con estudiar Psicología.

Asimismo, estará presente Lidia Abigail, de 14 años, diagnosticada con enfermedad de von Willebrand, quien recibe tratamiento continuo para controlar los episodios de sangrado.

Finalmente, Bruno, de 5 años, del Servicio de Nefrología, también fue parte del encendido. Diagnosticado a los pocos meses de nacido con displasia renal multiquística y síndrome de DiGeorge, enfrenta una enfermedad renal crónica terminal que lo llevó a iniciar diálisis peritoneal desde su primer año de vida. Actualmente continúa su tratamiento en la unidad de hemodiálisis tras la colocación de un catéter venoso y permanece en lista de espera para un trasplante renal, aferrado al deseo navideño de recuperar la salud que le permita seguir creciendo.

El director general del INSN de Breña, Carlos Urbano Durand, resaltó el compromiso del instituto en su 96 aniversario y señaló que el centro pediátrico continuará trabajando con dedicación, afecto y rigor profesional para mejorar la salud de los niños hospitalizados y de quienes llegarán en busca de atención, reafirmando la misión de servir con calidad y preparación permanente.

Como antesala al encendido, los asistentes disfrutaron del mágico espectáculo navideño de la Fundación Ilumina Vidas, que envolvió el patio del instituto en un ambiente de color, luz y espíritu festivo.

A esto se sumaron los shows del elenco de Instrucción y Sensibilización de la Policía de Tránsito de Lima Centro y espectáculo de Jhonny Bocanegra, la presencia de Héroes Solidarios, Legión 501 Garrison – Perú, la organización PayaSOS de Emergencia, Siloé Perú y Conexión jaja