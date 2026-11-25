Una compleja cirugía cerebral realizada en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) Breña le devuelve la esperanza de volver a caminar a Erick, quien sigue soñando con ser futbolista profesional, era uno de los primeros de su clase y disfrutaba jugar con sus amigos.

El pequeño fue diagnosticado con distonía generalizada de origen genético, una enfermedad poco frecuente que provoca contracciones musculares involuntarias y movimientos anormales que afectan el control del cuerpo.

Ante la progresión de la enfermedad, los médicos del INSN determinaron que el menor necesitaba un tratamiento quirúrgico de alta complejidad: la implantación de estimuladores cerebrales profundos, procedimiento que busca regular las señales nerviosas responsables de los movimientos involuntarios.

Los doctores Hernán Cañari y Johnny Montiel, especialistas del INSN, destacaron este hito histórico para la medicina pública peruana: la primera implantación de estimuladores cerebrales profundos en un menor de edad. El procedimiento consiste en conectar una batería subclavicular a electrodos en el globo pálido del cerebro para emitir impulsos eléctricos que regulan la actividad neuronal y controlan progresivamente las contracciones involuntarias.

La esperanza de volver a empezar

Detrás de este importante avance médico también está el apoyo caritativo de las Damas de Rojo y la perseverancia del padre del menor que nunca dejó de buscar alternativas para mejorar la vida de su hijo. Durante años, su padre lo acompañó en cada consulta, tratamiento y evaluación, aferrándose a la posibilidad de encontrar una solución que le permitiera recuperar aquello que la enfermedad le fue arrebatando.

“Han sido años muy difíciles para nuestra familia. Ver a mi hijo pasar por todo esto nos ha dolido mucho, pero nunca perdimos la esperanza. Estoy profundamente agradecido con los médicos del INSN y con todos los especialistas que hicieron posible esta operación. Ahora solo quiero verlo mejorar y que algún día pueda volver a caminar, jugar y disfrutar de su niñez”, relató emocionado.