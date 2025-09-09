Carlos Gonzales
Carlos Gonzales

Escucha la noticia

00:0000:00
INSN de San Borja confirma 12 niños infectados por bacteria: ¿Cómo actúa en el cuerpo y y en qué lugares se encuentra?
Resumen de la noticia por IA
INSN de San Borja confirma 12 niños infectados por bacteria: ¿Cómo actúa en el cuerpo y y en qué lugares se encuentra?

INSN de San Borja confirma 12 niños infectados por bacteria: ¿Cómo actúa en el cuerpo y y en qué lugares se encuentra?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Unos 12 menores de edad resultaron infectados con la bacteria Ralstonia Pickettii durante su permanencia en distintas áreas del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de San Borja. Ellos presentaron síntomas como fiebre alta e hipotermia. Tres ellos fallecieron semanas después, lo que ha generado preocupación entre pacientes y autoridades.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC