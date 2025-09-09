INSN de San Borja confirma 12 niños infectados por bacteria: ¿Cómo actúa en el cuerpo y y en qué lugares se encuentra?

MIRA AQUÍ: Crisis en sector transporte se agudiza: instalación de cámaras en buses quedó trunca y más de 2 mil choferes renunciaron por extorsiones

De acuerdo con el portal Salud con Lupa, los casos fueron detectados desde el 19 de julio en la UCI Cardiovascular. Luego, hasta el 1 de agosto, aparecieron niños infectados en la UCI Pediátrica. Entre ambas áreas se reportaron, en total, 11 casos. Finalmente, se reportó, a fines de agosto, un caso en UCI Quemados.

Un punto relevante de este tema es que aún no se ha identificado la fuente de la infección, pese a que ya se han tomado más de 60 muestras en todas las áreas involucradas. Entre las hipótesis que se manejan, según Salud con Lupa, están que un menor derivado del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) puede haber esparcido la bacteria. Otra que se maneja está referida a supuestas deficiencias en el almacenamiento de medicamentos en el INSN de San Borja.

INSN de San Borja

INSN de San Borja aclara que 3 pacientes murieron por enfermedades complejas y no por bacteria

La directora del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, Zulema Tomas, descartó que la bacteria Ralstonia pickettii haya causado la muerte de tres menores internados en dicho centro hospitalario, pues aseguró que los pacientes fallecieron a consecuencia de las enfermedades o cuadros complejos que presentaban. Incluso, recordó que los niños ya habían superado el cuadro causado por la bacteria.

En diálogo con El Comercio, la funcionaria explicó que el primer caso fue detectado el pasado 25 de julio y no el 19 de julio, como lo señaló Salud con Lupa, y que desde hace dos semanas no se presenta un contagio en el INSN de San Borja, por lo que consideró que se ha controlado el brote tras aplicarse un cerco epidemiológico. Remarcó que la Ralstonia pickettii no es un bacteria mortal.

“El 25 de julio tenemos la primera bacteria en un paciente, después de la cuarta y quinta nosotros consideramos que se trata de un brote e inmediatamente llamamos al CDC (Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades) del Minsa, al Instituto Nacional de Salud, a la Diris Lima Centro y a la Dirección General de Operaciones en Salud (DGOS), ya que, cuando hay este tipo de bacterias raras que aparecen, inmediatamente se tiene que hacer cerco epidemiológico”, expresó Zulema Tomas.

“Hasta el 23 de agosto, hemos tenido 12 niños (infectados), de los cuales cinco están de alta en su casa, cuatro están en el INSN de San Borja por su patología de fondo. Son pacientes postoperados de corazón. Los tres niños que fallecieron no fue por la Ralstonia pickettii, han fallecido por su cuadro de fondo. Uno de ellos era postoperado de transposición de grandes arterias, que ya estaba dos meses en UCI y su caso era muy complejo y estaba muy grave. Otro niño tenía anemia aplásica y el tercer caso era un niño con trasplante de hígado que estaba muy mal porque estaba rechazando el nuevo órgano. Al momento de fallecer, ellos ya estaban dando negativo a esta bacteria”, refirió.

La funcionaria explicó a este Diario que el INSN de San Borja sí cuenta con un laboratorio, Synlab, el cual fue implementado a través de una asociación público-privada y cuyo trabajo tan especializado, según dijo, ha permitido determinar de qué tipo de bacteria se trata.

Zulema Tomas es la directora del INSN de San Borja. (Foto: Ministerio de Salud)

“Basado en eso es que podemos cultivar cualquier tipo de bacteria y tenemos por ello una casuística de mortalidad baja, ya que en 2024 hemos terminado con 2.4 de mortalidad, por lo mismo que tenemos un laboratorio bien implementado. Gracias a este laboratorio hemos hecho 60 cultivos de diferentes zonas, medicamentos, insumos, dispositivos, del ambiente, pero todo ha salido negativo”, manifestó.

No obstante, Zulema Tomas remarcó que aún no se ha logrado establecer la fuente de la infección, pero que, por recomendación del CDC del Minsa y del equipo multidisciplinario del INSN de San Borja, aplicaron medidas, como profundizar la asepsia, el lavado de manos, el aislamiento de pacientes y una limpieza general al tratarse de una bacteria que está en el ambiente. De igual modo, tampoco se ha determinado una hipótesis de cómo llegó la bacteria al centro hospitalario.

Tomas explicó que a los pacientes que ingresan al INSN de San Borja se les extrae sangre a los dos o tres días para conocer si están infectados o no. Afirmó que las cepas procedentes de los pacientes han sido derivadas al Instituto Nacional de Salud (INS) para la confirmación final mediante secuenciamiento genómico.

¿Qué es la bacteria Ralstonia pickettii?

Ciro Maguiña, médico infectólogo tropicalista, explicó a El Comercio que la Ralstonia pickettii es una bacteria que recién se ha descubierto en los últimos años gracias a la tecnología y que se encuentra presente en diversos ambientes de hospitales. Remarcó que afecta principalmente a personas con defensas bajas o que están internadas en áreas UCI.

“Esta bacteria recién se ha descubierto hace unos años gracias a la tecnología. Se le ha encontrado en ambientes hospitalarios, en líquidos y en todo lo que se tiene en los hospitales, por eso es un contaminante, especialmente en pacientes débiles o con defensas bajas”, explicó el especialista.

“Son las ‘nuevas’ bacterias (descubiertas) que siempre han existido, pero que encuentran en las personas débiles, como personas con cáncer o en cuidados intensivos, un terreno propicio para que ingresen y causen esta enfermedad”, agregó.

Maguiña indicó que la Ralstonia pickettii es una bacteria “rara y excepcional”, ya que “las más frecuentes en los hospitales son la escherichia coli, las pseudomonas, los estafilococos y la klebsiella, que sí causan infección y muerte”.

“Esta bacteria, siendo rara y poco frecuente, puede ser sensible a los viejos y nuevos antibióticos, esa es la diferencia con las bacterias clásicas. Muchas de las clásicas, como las pseudomonas y los estafilococos, son resistentes a casi todos los antibióticos, en cambio estas todavía pueden ser atacadas con viejos y nuevos antibióticos”, aseveró.

Médico infectólogo tropicalista Ciro Maguiña.

En el caso del INSN de San Borja, Maguiña explicó que, ante la detección de un brote, se debe aplicar una vigilancia e identificar la fuente de la infección. “Tiene que identificarse la fuente la infección, como el catéter, el agua, el personal de salud, el guante. Una vez identificada la fuente, se aplican las medidas de bioseguridad, limpieza estricta de equipos descartables, el lavado de manos. Luego, aislar a los pacientes para que no contagien a otros y darles tratamiento”, afirmó.

“Los brotes duran pocas semanas, no son permanentes. Este es un brote parcial, es corto y con estas medidas de vigilancia y control de brote deben desaparecer”, añadió.