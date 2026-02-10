Cuatro niños guerreros que enfrentan el cáncer se han convertido en símbolo de la campaña “Aliados por un Sueño”, impulsada por quinto año consecutivo por el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de San Borja, con el fin de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la donación voluntaria de sangre y plaquetas, insumos vitales para la recuperación de los pequeños pacientes oncológicos.

En el marco del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil, que se conmemora cada 15 de febrero, el INSN de San Borja invita a influencer, periodistas, artistas y al público en general a sumarse a la campaña “Aliados por un Sueño”, que se realizará el jueves 12 de febrero, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., en este centro pediátrico especializado.

El INSN San Borja atiende a niños de diversas regiones del país diagnosticados con leucemia y otras enfermedades oncológicas y hematológicas, quienes requieren entre 8 y 10 unidades diarias de sangre o plaquetas como parte de tratamientos que se pueden prolongar por años. Asimismo, el INSN de San Borja busca concientizar sobre la importancia del diagnóstico temprano, clave para iniciar un tratamiento oportuno y mejorar las posibilidades de recuperación ya que está demostrado que el cáncer tratado a tiempo “sí, se cura”.

La persona que desee convertirte en aliado de esta campaña puede escribir al correo donacionvoluntariadesangre@insnsb.gob.pe o al WhatsApp 940 419 110. Los requisitos para donar son: tener entre 18 y 65 años y pesar más de 50 kilos. Hoy, estos pequeños guerreros nos necesitan como aliados.

Niños símbolo de “Aliados por un sueño”

Los rostros que dan vida a esta campaña son Calef (7), un niño nacido en Chanchamayo, Junín, quien sueña con ser periodista deportivo; Samia (9), de Chupaca, Junín, que anhela recorrer el mundo como influencer de viajes; April (9), del Callao, una vencedora del cáncer de ovario que sueña con cantar, bailar y actuar; y Sahid (9), de Lima, cuyo mayor deseo es convertirse en chef y conquistar paladares con su plato favorito, el ají de gallina.

Cada uno de ellos enfrenta diagnósticos complejos como leucemia linfoblástica aguda y cáncer, y recibe tratamientos que incluyen quimioterapias y transfusiones de sangre y plaquetas frecuentes. A pesar de ello, mantienen intactas sus ganas de vivir, su curiosidad y sus sueños y hoy demuestran una admirable fortaleza y resiliencia.