Un total de 200 niños y adolescentes fueron atendidos durante la campaña oftalmológica gratuita “De vuelta a clases seguro 2026”, realizada por especialistas del Servicio de Oftalmología del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja (INSNSB). De ellos, más del 50 % presentó algún tipo de problema visual, en su gran mayoría asociado al uso prolongado de los dispositivos electrónicos.

De acuerdo con las cifras obtenidas en la jornada, el 20 % (39 niños) presentó ametropías altas, condición que requiere corrección óptica y seguimiento especializado. Asimismo, el 16 % (32) fue diagnosticado con estrabismo, trastorno caracterizado por la desviación ocular que requiere evaluación especializada para prevenir alteraciones visuales permanentes.

En tanto, el 14 % (27) registró ambliopía, patología que implica disminución de la agudeza visual, mientras que el 13 % (25) presentó trastornos acomodativos que evidencian dificultades en el mecanismo de enfoque visual y pueden generar síntomas como fatiga visual, cefalea y problemas en la lectura.

Por otro lado, el 37 % (77 niños) no presentaron errores refractivos ni alteraciones visuales significativas.

La directora general del INSN San Borja, Dra. Zulema Tomas Gonzales, destacó el trabajo de los médicos oftalmólogos pediatras, optómetras, terapistas visuales y otros profesionales especializados, quienes se vistieron de escolares para brindar atención más amigable a los menores.

“Es importante que, antes del inicio de las clases, los padres lleven a sus hijos a un control oftalmológico. Estamos observando que, debido al uso de los aparatos tecnológicos, los niños vienen presentando alteraciones visuales. Nosotros seguimos cumpliendo nuestro rol de velar por la salud visual de la niñez para garantizar un exitoso año escolar”, dijo.

Según cifras del INSNSB, entre del 2019 al 2024 se atendió a 17 mil 914 niños, de los cuales el 85 % presentó defectos refractivos. Esto significa que 8 de cada 10 pacientes tenía problemas visuales como hipermetropía (27 %), miopía (16 %) y astigmatismo (57 %).

El coordinador del servicio de Oftalmología, Dr. Jesús Malpartida, indicó que estas cifras podrían incrementarse en los próximos años debido al uso prolongado de celulares, tablets y computadoras, herramientas cada vez más presentes en los entornos educativos. Por ello, remarcaron la importancia de realizar controles visuales oportunos para prevenir complicaciones o discapacidad visual en la adultez.

Finalmente, destacó la importancia de realizar estas jornadas, cuyos resultados obtenidos evidencian que un diagnóstico oportuno contribuye a mejorar la calidad de vida y el rendimiento académico de los niños. “La detección temprana permite instaurar tratamientos oportunos y prevenir complicaciones que puedan afectar el aprendizaje y el desarrollo visual”, concluyó.

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