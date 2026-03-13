Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Según cifras del INSNSB, entre del 2019 al 2024 se atendió a 17 mil 914 niños, de los cuales el 85 % presentó defectos refractivos | INSN San Borja
Según cifras del INSNSB, entre del 2019 al 2024 se atendió a 17 mil 914 niños, de los cuales el 85 % presentó defectos refractivos | INSN San Borja
Por Redacción EC

Un total de 200 niños y adolescentes fueron atendidos durante la campaña oftalmológica gratuita “De vuelta a clases seguro 2026”, realizada por especialistas del Servicio de Oftalmología del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja (INSNSB). De ellos, más del 50 % presentó algún tipo de problema visual, en su gran mayoría asociado al uso prolongado de los dispositivos electrónicos.