Sin contar con permiso municipal, un grupo de comerciantes de la Asociación Tres Regiones de Ñaña, Chaclacayo, instaló hace diez días un mercado en el kilómetro 19.5 de la carretera central.



Sin embargo, el terreno sobre el que se levantaron los puestos se encuentra debajo de postes de alta tensión, a unos metros de los rieles del tren y encima de las tuberías de gas natural. Por ello es considerado intangible por las comunas de Chaclacayo y de Lima.

Según un informe de América Noticias, los comerciantes aseguran que compraron el terreno al hijo del expropietario del fundo Huascata-Pariachi.

Para el alcalde del distrito, David Aponte, la compra podría ser legal, pero no se han presentado las coordenadas del espacio, por ello no se puede determinar si es una zona permitida para el comercio. Además, al no tener título de propiedad no se les puede otorgar la licencia municipal.

En respuesta, la dirigente Nancy Quintana señaló al mencionado medio que ha presentado “la documentación” a la comuna.

Ante esta situación, la comuna intentó desalojarlos pero los comerciantes ya contaban con una medida cautelar dictada por la juez Marilyn Gaspar, del Juzgado Civil Transitorio, que les permite quedarse en este lugar.

La municipalidad ha respondido los requerimientos exigidos por la jueza Marilyn Gaspar y quedan a la espera de la decisión del Poder Judicial de Chaclacayo.



