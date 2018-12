La insufrible congestión vehicular que aumenta a pocos días de Navidad

A pocos días de celebrarse la Navidad, la usual congestión vehicular en Lima llega a niveles casi trágicos debido a la realización de compras de último momento o reuniones que aumentan por las fiestas de fin de año.

El Comercio recorrió la Panamericana Norte, en el sector de Independencia, y comprobó que el embotellamiento en los alrededores de los centros comerciales Plaza Norte y Megaplaza obliga a los conductores, de transporte público y privado, a esperar varios minutos para cruzar la vía. En ambas zonas hay a pasos a desnivel, pero en las vías elevadas la situación es igual de caótica.

Otro punto de mayor tráfico es el Cercado de Lima. Por ejemplo, en la avenida Abancay el tránsito es lento y los cruces peatonales se abarrotan de personas que buscan llegar a Mesa Redonda y Mercado Central.

Similar situación se encuentra en el cruce de la avenida Javier Prado y la Panamericana Sur, en el distrito de Surco, en las inmediaciones del Jockey Plaza.

Ante ello, el coronel Franklin Barreto Verástegui, jefe de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito (DIVPIAT) de la Policía Nacional, recomendó a los conductores planificar sus rutas y tiempos para no salir durante las llamadas "horas punta". Además, verificar el estado de sus vehículos y respetar las normas de uso de la vía pública.



“Eso significa muchas veces ceder el derecho que puedan tener sobre determinada vía para que el tráfico discurra de la forma correcta”, indicó.



El uso de transporte público es otra buena forma de evitar los taxis y colectivos, cuya proliferación congestionan aún más avenidas y carreteras. No obstante, el coronel Barreto señala que mientras el servicio no sea eficiente, seguro y moderno no cubrirá toda la demanda de estas épocas.

Lee también: