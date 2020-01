Brigitte Flores Luna, la mujer que casi fue quemada por su pareja Julio César Rojas Mogollón (48) la madrugada de este jueves en el distrito de La Victoria, negó haber sido agredida por parte de su conveniente.

► La Victoria: abren investigación preliminar contra fiscal y policías tras intento de feminicidio

► En la mente de una víctima de violencia: ¿Por qué algunas mujeres no denuncian a sus agresores?

Tras salir de la comisaría de Apolo, ubicada en la jurisdicción mencionada, Brigitte Flores indicó a los medios de comunicación que no interpuso la denuncia porque no estuvo expuesta a ningún ataque.

“Estábamos ebrios. Él mete la mano al bolsillo y saca el encendedor, yo he estado a una distancia prudente. Vi que se propagó una llama y me retiré, por eso no he puesto ninguna denuncia”, aseveró.

Respecto al joven que la auxilió, ella señaló lo siguiente: “(el joven que intervino, casi se quema por salvarla) ¿Por salvarme?, no, porque yo he hecho constatación de las prendas, he pasado examen toxicológico y no ha arrojado nada porque no he sido agredida. No he tenido rasgos ni seña de gasolina”.

La Policía Nacional recapturó esta mañana a Julio Rojas Mogollón (48), el hombre que intentó quemar con gasolina a su pareja en el distrito de La Victoria y había sido liberado esta madrugada, porque la víctima no interpuso la denuncia.