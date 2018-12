Internos del INPE interpretaron clásicos temas de la banda Queen | VIDEO

"We will rock you", "Another one bites the dust", "We are the champions", son algunos de los temas de la banda Queen que los internos de los penales de Lurigancho y el Callao interpretaron como parte del programa Orquestando, del Ministerio de Educación.

Los presos de ambos penales se juntaron en el recinto penitenciario de San Juan de Lurigancho, bajo la supervisión del personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Demostraron lo aprendido en sus horas de clase.

Algunas canciones que inmortalizaron al cantante Freddie Mercury fueron interpretados al ritmo del cajón, platillos, baterías, flautas, bombos, entre otros instrumentos musicales, tal como se ve en video compartido por la agencia Andina.

Por otro lado, las autoridades entregaron un lote de instrumentos musicales: 10 violines, 4 violas, 3 violoncelo, 3 contrabajos, un juego de timbales sinfónico y un bombo sinfónico.

El INPE informó que dichos elementos servirán para la conformación de una orquesta sinfónica con miras al Bicentenario. En la actividade estuvieron presentes diversas autoridades del Estado peruano.