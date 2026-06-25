La denominada ‘Fiesta del Sol’ dio inicio en el Templo del Qoricancha, donde el Inca Pachacútec, interpretado por el docente David Ancca Cuyo, recibió a las delegaciones de los cuatro suyos. Foto: Andina
La denominada ‘Fiesta del Sol’ dio inicio en el Templo del Qoricancha, donde el Inca Pachacútec, interpretado por el docente David Ancca Cuyo, recibió a las delegaciones de los cuatro suyos. Foto: Andina
Por Redacción EC

Cusco llevó a cabo una nueva edición de la tradicional escenificación del Inti Raymi, en el marco de las celebraciones por su mes jubilar. La festividad ancestral congregó a más de 50,000 espectadores locales, nacionales y extranjeros en sus tres explanadas sagradas.

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