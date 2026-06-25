Cusco llevó a cabo una nueva edición de la tradicional escenificación del Inti Raymi, en el marco de las celebraciones por su mes jubilar. La festividad ancestral congregó a más de 50,000 espectadores locales, nacionales y extranjeros en sus tres explanadas sagradas.

La escenificación involucró la participación de más de 1200 actores en escena y se desarrolló bajo un clima despejado que acompañó el recorrido de la comitiva incaica desde el amanecer.

La denominada ‘Fiesta del Sol’ dio inicio en el Templo del Qoricancha, donde el Inca Pachacútec, interpretado por el docente David Ancca Cuyo, recibió a las delegaciones de los cuatro suyos.

Posteriormente, el séquito real se trasladó al Hawkaypata (Plaza de Armas) para el acto protocolar del “Encuentro de dos mundos” con la autoridad municipal. La jornada concluyó con los ritos ceremoniales de la chicha de jora, el fuego y el sacrificio simbólico de un camélido en la gran explanada arqueológica de Sacsayhuamán.

A continuación, repasamos las imágenes más destacadas que dejó este masivo e imponente homenaje a la cultura incaica:

Multitudinaria asistencia en Sacsayhuamán. Cientos de turistas nacionales y extranjeros acudieron al parque arqueológico para registrar con sus teléfonos el despliegue de los más de 1,200 actores.

Cientos de turistas nacionales y extranjeros se concentraron en el parque arqueológico para registrar con sus teléfonos el despliegue de los más de 1200 actores. Foto:

Ritos ancestrales de adoración. Sacerdotisas andinas de rodillas y con los brazos en alto ejecutan coreografías sagradas sobre la explanada, como parte de los homenajes al Dios Inti en su mes jubilar.

Sacerdotisas andinas de rodillas y con los brazos en alto ejecutan coreografías sagradas sobre la explanada, como parte de los homenajes al Dios Inti en su mes jubilar. Foto: Andina/Percy Hurtado Santillán

El Inca desde el altar sagrado. En la explanada de Sacsayhuamán, el soberano Pachacútec —interpretado por el docente David Ancca Cuyo— lidera los ritos ceremoniales del fuego y la chicha de jora desde lo alto del usnu.

En la explanada de Sacsayhuamán, el soberano Pachacútec, interpretado por el docente David Ancca Cuyo, lidera los ritos ceremoniales del fuego y la chicha de jora desde lo alto del usnu. Foto: Andina/Percy Hurtado Santillán

El avance imperial en el Hawkaypata. El Inca Pachacútec hace su ingreso a la Plaza de Armas del Cusco sobre su anda dorada, bajo un cielo despejado que guió el camino de la comitiva real.

El Inca Pachacútec hace su ingreso a la Plaza de Armas del Cusco sobre su anda dorada, bajo un cielo despejado que guió el camino de la comitiva real. Foto: Andina/Percy Hurtado Santillán

Ofrendas para el dios Sol. Mujeres del séquito imperial encabezan el avance por los portales del centro histórico portando vasijas y barras con mazorcas de maíz, símbolo de la abundancia agrícola del Tahuantinsuyo.

Mujeres del séquito imperial encabezan el avance por los portales del centro histórico portando vasijas y barras con mazorcas de maíz, símbolo de la abundancia agrícola del Tahuantinsuyo. Foto: Andina/Percy Hurtado Santillán

El encuentro de dos mundos. Sacerdotes y guerreros de los cuatro suyos custodian el trayecto del Inca por la Plaza Mayor, espacio donde se ofreció el quipu de la administración al alcalde de la ciudad para un buen gobierno.

Sacerdotes y guerreros de los cuatro suyos custodian el trayecto del Inca por la Plaza Mayor, espacio donde se ofreció el quipu de la administración al alcalde de la ciudad para un buen gobierno. Foto: Andina/Percy Hurtado Santillán

Integración de las delegaciones nativas. Actores con vestimentas tradicionales de la Amazonía participan activamente en los ritos alrededor de los cántaros de chicha de jora, escenificando la unificación de los pueblos.

Actores con vestimentas tradicionales de la Amazonía participan activamente en los ritos alrededor de los cántaros de chicha de jora, escenificando la unificación de los pueblos. Foto: Andina/Percy Hurtado Santillán

Conexión con el Dios Inti. Con los templos coloniales y la bandera del Cusco de fondo, el máximo gobernante inca eleva su hacha ceremonial hacia el cielo para agradecer por los vientos y el día dulce vaticinado por los sacerdotes.

Con los templos coloniales y la bandera del Cusco de fondo, el máximo gobernante inca eleva su hacha ceremonial hacia el cielo para agradecer por los vientos y el día dulce vaticinado por los sacerdotes. Foto: Andina/Percy Hurtado Santillán

El traslado del soberano en Sacsayhuamán. Cargado en hombros por soldados de la V Brigada de Montaña y jóvenes actores, el Inca hace su entrada triunfal en la explanada arqueológica pasada las 14:00 horas de la tarde.

Cargado en hombros por soldados de la V Brigada de Montaña y jóvenes actores, el Inca hace su entrada triunfal en la explanada arqueológica pasada las 14:00 horas de la tarde. Foto: Andina/Percy Hurtado Santillán