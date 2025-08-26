Invierno poco inusual. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que el brillo solar en la ciudad de Lima durará al menos hasta el fin de semana y luego volverán los días de intensa humedad y lloviznas.
David Garay, experto en meteorología de la institución, señaló a ‘América Noticias’ que a fines de este mes se volverán a reportar días nublados, niebla a primeras horas de la mañana y lloviznas en la capital.
Newsletter Buenos días
LEE MÁS: ¡Alerta de Senamhi! Pronóstico de intenso frío en el Perú: estas son las 10 regiones que sufrirán intensas lluvias
“Tenemos un debilitamiento de los vientos del sur, lo que estaría favoreciendo el ingreso de los vientos del norte, lo cual trae consigo mayor probabilidad de brillo solar. Dos o tres días tendríamos estas condiciones”, expresó.
“Tendremos nuevamente una intensificación del Anticiclón del Pacífico Sur, esto trae consigo el incremento de los vientos del sur y condiciones de cielo cubierto hacia el sector de la costa, la presencia de niebla a primeras horas de la mañana y la ocurrencia de lloviznas”, agregó.
LEE MÁS: Alarma por fuertes vientos en Ica: Así se vivió este evento a inicios de agosto| Videos
Se espera que los días más fríos del año en la capital terminen el próximo mes. Además, según el Senamhi, el inicio oficial de la primavera está previsto para el lunes 22 de setiembre.
De otro lado, Garay también señaló que en la selva peruana se ha superado el número de friajes que se registra anualmente, lo que viene afectando a diversas regiones del país ubicadas en esa zona.
LEE MÁS: Advierten incremento de vientos, neblina y lloviznas en la costa por impacto del Anticiclón del Pacífico Sur
“Se promediaba que generalmente, durante el año, ocurren 18 friajes. Estamos agosto, falta mucho para que acabe el año y ya estamos en el friaje número 20, por lo cual se prevé que tengamos muchos más en lo que va del año”, manifestó.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Deudas por multas de tránsito de los últimos cinco años es de S/1.200 millones: esta es la radiografía del caos y la impunidad
- Más de 5 mil en la gestión de Dina Boluarte: los crímenes que se registraron en los últimos mandatos presidenciales
- SAT de Lima recuerda que la tercera cuota del impuesto vehicular vence este 29 de agosto
- Leones del Barrio Chino ahora están protegidos con vidrio tras constantes actos de vandalismo
- Proyecto busca que Lima norte tenga una planta que convierte agua del mar en potable
Contenido sugerido
Contenido GEC