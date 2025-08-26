Según los pronósticos del Senamhi, se espera brillo solar en Lima para los próximos dos o tres días. (Foto: Senamhi)
Según los pronósticos del Senamhi, se espera brillo solar en Lima para los próximos dos o tres días. (Foto: Senamhi)
Invierno poco inusual. El informó que el brillo solar en la ciudad de Lima durará al menos hasta el fin de semana y luego volverán los días de .

David Garay, experto en meteorología de la institución, señaló a ‘América Noticias’ que a fines de este mes se volverán a reportar días nublados, niebla a primeras horas de la mañana y lloviznas en la capital.

“Tenemos un debilitamiento de los vientos del sur, lo que estaría favoreciendo el ingreso de los vientos del norte, lo cual trae consigo mayor probabilidad de brillo solar. Dos o tres días tendríamos estas condiciones”, expresó.

“Tendremos nuevamente una intensificación del Anticiclón del Pacífico Sur, esto trae consigo el incremento de los vientos del sur y condiciones de cielo cubierto hacia el sector de la costa, la presencia de niebla a primeras horas de la mañana y la ocurrencia de lloviznas”, agregó.

Se espera que los días más fríos del año en la capital terminen el próximo mes. Además, según el Senamhi, el inicio oficial de la primavera está previsto para el lunes 22 de setiembre.

De otro lado, Garay también señaló que en la selva peruana se ha superado el número de friajes que se registra anualmente, lo que viene afectando a diversas regiones del país ubicadas en esa zona.

“Se promediaba que generalmente, durante el año, ocurren 18 friajes. Estamos agosto, falta mucho para que acabe el año y ya estamos en el friaje número 20, por lo cual se prevé que tengamos muchos más en lo que va del año”, manifestó.

