El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) rechaza las amenazas de un grupo de personas relacionadas con el colectivo de ultraderecha denominado La Resistencia, contra el periodista Jaime Chincha, conductor del programa Nada está dicho de RPP.

A través de un comunicado, indicó que el pasado 15 de setiembre, el citado grupo envió varios mensajes vía Twitter donde llamaba a sus simpatizantes a realizar actos violentos en contra del periodista de TV, quien en más de una ocasión había denunciado el accionar violento de esta agrupación radical.

“IPYS condena estos mensajes que llaman a la violencia contra Jaime Chincha y alerta sobre posibles agresiones por su trabajo como periodista”, señala el pronunciamiento.

🚨 #ALERTA 🇵🇪 Simpatizantes del colectivo de ultraderecha La Resistencia amenazaron al periodista @JaimeChincha por informar sobre el actuar violento del grupo radical.



IPYS condena estos mensajes y alerta sobre posibles agresiones contra el periodista.https://t.co/MC0bj8YVv4 — IPYS (@IPYS) September 15, 2021

En los mensajes, se lee el llamado de averiguar la dirección de la vivienda de Chincha para que los miembros del grupo derechista vayan y le den “un susto”, por condenar sobre actos de La Resistencia que atentan contra personas de otras tendencias políticas.

IPYS muestra mensaje del colectivo La Resistencia que incita a sus simpatizantes a realizar actos violentos en contra del periodista.

En otro mensaje se pide que busquen al periodista para darle una pateadura.

Grupo de extrema derecha La Resistencia llama a agredir a periodista de TV.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo también rechazó los insultos y amenazas contra periodista por lo que solicitó que el Ministerio Público inicie una investigación sobre estos hechos. “Todo acto que incite a la violencia debe ser sancionado. Nuestra institución hará seguimiento al caso”, remarcó en su cuenta de Twitter.

Rechazamos insultos y amenazas contra periodista @JaimeChincha. Todo acto que incite a la violencia debe ser sancionado. Solicitamos a @FiscaliaPeru iniciar una investigación sobre estos hechos. Nuestra institución hará seguimiento al caso. pic.twitter.com/iDEKcmEq0j — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) September 16, 2021

Periodista se pronuncia

El periodista Jaime Chincha abordó este tema durante la emisión de su programa Nada está dicho de RPP. Recordó que esta semana entrevistó al jefe de la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional, general Óscar Arriola, y durante ese diálogo se mostró declaraciones de Juan José Muñico, mejor conocido como ‘Jota Maelo’, quien es uno de los cabecillas de La Resistencia.

“Entonces, La Resistencia empezó a escribir cosas sobre mí en las redes sociales queriendo darme algunas lecciones, mandándome lejos, patearme e incluso ir a mi domicilio. Notifico públicamente de lo sucedido. El IPYS ha lanzado también una alerta sobre esta situación. Yo lamento tomarme algunos minutos para hablar de esto, pero debemos dejar constancia con cosas que ocurren de esta forma”, señaló.

“No hemos difamado a nadie. Hemos preguntado qué pasa cuando gente como Maelo dice alegremente que se están armando, y el jefe de la Dircote responde que por delitos o actos de terror solamente pueden ser procesados Sendero y el MRTA, pero actos de terror son estos. Actos de terror son situaciones en las que uno dice vayan a su casa para asustarlo un rato. No me van a asustar. Notifico públicamente estas amenazas y no nos van a callar y tampoco no nos van amedrentar. Se los aseguro”, remarcó Chincha.

