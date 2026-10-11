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Resumen

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Javier Paino, virtual alcalde de San Isidro, en el parque El Olivar. (Foto: Hugo Pérez)
Javier Paino, virtual alcalde de San Isidro, en el parque El Olivar. (Foto: Hugo Pérez)
/ HUGO PEREZ
Por Miguel Rocca

Médico de profesión y con experiencia previa como regidor distrital, Javier Paino Scarpati tiene 61 años y será el alcalde de San Isidro desde enero. Conversamos con él sobre sus planes como burgomaestre.

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