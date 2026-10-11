Médico de profesión y con experiencia previa como regidor distrital, Javier Paino Scarpati tiene 61 años y será el alcalde de San Isidro desde enero. Conversamos con él sobre sus planes como burgomaestre.

¿Cuál es su diagnóstico del distrito en el que usted será autoridad a partir de enero 2027?

Mi diagnóstico es bien positivo. San Isidro es un distrito modelo. Tenemos que dar el siguiente paso hacia la modernidad y crear las pautas para que otros distritos nos tomen nuevamente como modelo. Vamos a crear un distrito con un gobierno digital, un distrito donde el gasto corriente esté contenido, que no se trata de gastar, se trata de hacer más eficiente las cosas que ya tenemos.

¿Cuáles son los tres ejes que marcarán su gestión edil?

Los tres ejes se basan en nuestra filosofía de trabajo de siempre, que es ayudar primero a los que más nos necesitan en el distrito. Para poder hacer eso, nosotros vamos a manejar de la mejor manera el tema de seguridad, los parques y áreas verdes y el tránsito. Esos son nuestros tres ejes. Todo eso está englobado dentro de mejorar la salud del sanisidrino, que es lo que realmente engloba nuestra propuesta desde el día uno.

Todo relacionado a la salud entonces…

Es que si mejoramos el tránsito, mejoramos la salud mental, mejoramos la salud pulmonar, mejoramos la calidad de vida en términos de tiempo desperdiciado. Si mejoramos la seguridad, vamos a mejorar también la incertidumbre en la cual los vecinos se sienten.

¿Cuál es su propuesta en seguridad ciudadana?

Nosotros creemos que la seguridad parte por disuadir al delincuente a no cometer sus fechorías en San Isidro. Lo importante es tener una inteligencia para poder saber dónde son los puntos frágiles de nuestra seguridad y no desperdiciar recursos donde la situación está mucho más controlada. Entonces, nosotros tenemos zonas calientes donde necesitamos tener más ojos y oídos, y estos van a estar a cargo de la inteligencia artificial. Esta va a ser la que da alerta a los serenazgos, a los policías, a los mismos vecinos de dónde es que está ocurriendo el delito en ese momento y dónde es que se debe concentrar la fuerza de la ley.

Y en cuanto al patrullaje o presencia de fiscales en las comisarías…

Nosotros no creemos mucho en el tema de tener una oficina de fiscalía en el distrito porque nosotros sabemos por experiencia que al delincuente se le atrapa y se le suelta. Lo que tenemos que hacer aquí es prevenir que el delincuente llegue a San Isidro, antes de pensar en triplicar el número de policías. Sí, los policías y el patrullaje integrado es importante, pero para mí todo pasa por la inteligencia y la disuasión. Es una tendencia moderna.

Allí una posible solución serían las calles bien iluminadas…

La iluminación definitivamente es disuasiva. Es importante, pero también lo es la integración de todos los vigilantes que ya existen en San Isidro. Hay vigilantes de la municipalidad, particulares, en las embajadas, en los bancos y empresas o casas particulares. Todos ellos hasta el momento no han sido integrados en una sola base de datos. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a quintuplicar los ojos y los oídos sin necesidad de seguir contratando.

¿Y la Policía?

En el caso de la fuerza policial, es obligación de ellos patrullar el distrito de San Isidro, como Lince o La Victoria. Nosotros, obviamente queremos que patrullen con nuestros serenazgos, sí, pero no podemos nosotros tampoco contar con mil o 2 mil policías. Vamos a tener con un patrullaje integrado que nos sirva para solucionar los problemas que se presentan.

Y crear iniciativas diferentes, no solamente más de lo mismo, más contratación o gasto corriente, porque el presupuesto de San Isidro no es un presupuesto ilimitado. Y no podemos simplemente desperdiciarlo en cosas que ya se han venido haciendo y que no están dando resultados.

Javier Paino, virtual alcalde de San Isidro, en el parque El Olivar. (Foto: Hugo Pérez) / HUGO PEREZ

Usted es doctor y entiendo que la salud es un pilar fundamental para su gestión. ¿Qué tiene planeado?

Sí. Yo soy médico, la gente me pregunta por qué un médico se mete a la política y yo siempre le respondo: porque uno de las principales preocupaciones del sanisidrino, el cual 40% son ciudadanos por arriba de los 50 años, es su salud. Yo creo que tengo una gran oportunidad de revolucionar la salud en San Isidro y lo voy a hacer. El sistema de salud del distrito es un sistema complementario al sistema de salud nacional, al Minsa, de salud, a los sistemas de salud privados. Somos complementarios y tenemos que funcionar como eso, dando una complementación adecuada real, juntando todos esos recursos y hacerlos funcionar correctamente para el nivel de salud que nosotros le queremos dar a nuestros vecinos.

Javier Prado, Canaval y Moreyra, Camino Real. ¿Qué se puede hacer desde la municipalidad para mejorar el tráfico en estas y otras avenidas? ¿Es un problema del que se pueden hacer cargo ustedes o la ATU?

Lo que necesitamos hacer es presentar alternativas inteligentes. Porque yo creo que aquí el pleito sucede porque no nos estamos entendiendo. No entendemos, por ejemplo, que San Isidro a través de los años es un distrito que se ha visto entrampado, encerrado por la Javier Prado, por la Vía Expresa y por la vía rápida del Circuito de playas. Entonces nosotros tenemos que crear alternativas que le suenen correctas a la Municipalidad de Lima y que no se queden solamente en el papel, para que puedan ser financiadas y se realicen.

Entiendo que el deporte también va a ser importante en su gestión, con el polideportivo que se viene…

Sí, mira, el polideportivo es solamente una pieza en todo el sistema deportivo que nosotros pretendemos. Queremos tener varios lugares donde el vecino pueda ir y practicar su deporte, pero además, también darle la oportunidad al vecino para que practique su deporte al aire libre. Estamos incluyendo el polideportivo, el terminar de una vez por todas la piscina municipal. Trabajar con los Perú Runners para organizar carreras 5K, 10K, caminatas al aire libre, etc. Además, los chequeos médicos para las personas que quieren practicar deporte, pero que no saben si lo pueden practicar o no. Entonces, abrir esa puerta darle vuelta a esa llave para que una persona que no se sentía capaz de practicar deporte pueda tener un examen previo y saber qué tipo de deporte puede practicar.

El vecino de San Isidro también pregunta mucho por las áreas verdes. ¿Qué se va a hacer en su gestión?

El tema de parques y jardines no va solamente por regar y podar. Va también por reciclar cada rama que se corta, la maleza que se junta, todo eso va a ir a una planta recicladora, una planta de compostaje que nos va a servir para traerlo de nuevo en los parques y en jardines para que nos ayude ese material orgánico a crecer más y mejores árboles para San Isidro. Vamos a reforzar nuestro reservorio de agua que tenemos en el Trébol de Monterrico, que ya necesita modernización que nos garantiza un buen una buena cantidad de agua para riego, pero además de reforzar el reservorio, vamos a modernizar el sistema de riego para que el agua que tenemos nos alcance.

¿Qué proyectos van a tener prioridad durante el desarrollo de su gestión?

Los primeros proyectos y los más prioritarios están dedicados a enfrentar el Fenómeno de El Niño que se nos viene. Eso es lo primero. Nosotros tenemos un proyecto para crear una planta desalinizadora en el litoral de San Isidro, que va a garantizar que el sanisidrino, en los momentos más críticos del Niño, cuando la tragedia colapse, tenga agua pura para beber.

Vamos a asegurarnos de que nuestro reservorio, el reservorio del del distrito de San Isidro tenga agua suficiente como para que cualquier cosa que pase el sanisidrino tenga agua corriente para poder manejar sus sistemas de agua y desagüe. Esto va a servir para evitar catástrofes en temas de salud, las epidemias que trae el fenómeno, el cólera, el dengue, etc.

¿En cuanto a desarrollo de proyectos e inversiones tienen algún plan en mente?

Tenemos un proyecto para para hacer de San Isidro un distrito atractivo para para las inversiones. Estoy seguro que cualquier persona que transita por nuestro distrito lo ve como un distrito atractivo, donde valdría la pena invertir. Quiero ganar el terreno que hemos perdido con Barranco, con Miraflores, atraer las inversiones privadas, restaurantes, hoteles, tiendas. Yo quiero hacer de San Isidro un distrito atractivo para la inversión privada que finalmente se va a reflejar en nuevos proyectos, que podamos hacerlos entre privado y público.

A partir de esto, ¿cómo se va a cumplir en el distrito con la transparencia y con la rendición de cuentas?

Cuanto más transparencia y rendición de cuentas, la gente va a estar más tranquila y más contenta. La transparencia va a ser como una de las tres patas del trípode, si no se cae todo. Vamos a abrir nuevamente las puertas de la municipalidad para escuchar al vecino, ¿no? Para tener al vecino siempre como parte de del motor que mueve el distrito hacia adelante. Porque el vecino tiene el vecino tiene quejas, pero hay vecinos muy inteligentes que tienen muy buenas alternativas. Para nosotros, la transparencia y el diálogo con el vecino es primordial. Es una de las patas que nos va a sostener en pie durante estos cuatro años de mandato.

Usted ha sido elegido por Renovación Popular. ¿Se puede gobernar sin la injerencia de la municipalidad de Lima?

Yo tengo una relación muy alturada con el señor López Aliaga. Él sabe que nosotros hemos sido votados en San Isidro con un alto porcentaje, sabe que tenemos muy buen apoyo de los vecinos y no creo que vaya a tener una confrontación con la municipalidad de Lima. Por el contrario, yo creo que es muy favorable que yo, como invitado de Renovación Popular y sin ser del partido, tenga esta excelente relación con la Municipalidad Metropolitana de Lima. Así que vamos a poder realizar nosotros proyectos emblemáticos que tienen que ser apoyados por el Gobierno Central y por la Municipalidad de Lima, con los dos tenemos excelente relación. Creo que a nosotros nos auguran cuatro años muy promisorios.