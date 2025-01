Jean Deza fue denunciado por agresión física y psicológica. Esta vez, la víctima es su expareja Gabriela Alava, quien relató ante las autoridades que el futbolista la golpeó hasta dejarla inconsciente tras una fiesta de Año Nuevo.

Ante ello, el Poder Judicial dictó impedimento de salida del país por 9 meses para el futbolista por el presunto delito de tentativa de feminicidio. Asimismo, fue separado definitivamente del club Juan Pablo II.

En el marco de las investigaciones, peritos de criminalística ingresaron este viernes a la casa del delantero de 31 años para realizar una prueba de luminol. La inspección duró alrededor de 3 horas y participaron un fiscal y agentes del Depincri San Miguel.

“Hacer una pericia con luminol, con reactivos químicos para determinar si existen rastros de sangre, de cabello o piel a efectos de las investigaciones que se vienen realizando”, relató Gonzalo Hidalgo, abogado de Jean Deza, a América Noticias.

Esta es una de las primeras diligencias que se realizan para determinar la responsabilidad del futbolista, quien acumula 11 denuncias por hechos similares .

Jean Deza agredió a Gabriela Alava en Año Nuevo

Días previos, Jean Deza se defendió en sus redes sociales y dijo que no está prófugo como se especuló en un inicio. En su extenso comunicado también asegura que no tiene intenciones de evadir las pesquisas y prueba de ello sería que el “juzgado y Fiscalía tienen conocimiento del domicilio donde radica”.