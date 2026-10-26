La jefa institucional del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Grinia Ávalos, propuso que cada municipio de Lima instale una estación meteorológica para ampliar los puntos de observación y mejorar el monitoreo de las condiciones climáticas en la capital ante el Fenómeno El Niño.

En diálogo con el programa Siempre a las Ocho, Ávalos señaló que Lima, con más de diez millones de habitantes, cuenta actualmente con tres puntos de observación meteorológica: Campo de Marte, el aeropuerto y La Molina.

La intensa llovizna durante la madrugada del jueves pasado, inundó las calles de distritos al sur de Lima como VMT y Villa El Salvador. (TVPerú)

“ Sería importante que en esta interfase entre el que se va estas gestiones locales y las que vienen, debería hacerse un esfuerzo para que cada municipio coloque una estación meteorológica en su ámbito , de manera que podamos tener a Lima, que es una ciudad grande, mejor mapeada, mejor monitorizada”, sostuvo.

La funcionaria también manifestó que el Senamhi está dispuesto a colaborar con las municipalidades para implementar estos equipos y ampliar la cobertura de observación meteorológica en la ciudad.

“Nosotros, como Senamhi, estamos muy prestos a colaborar con este proceso de instrumentalización”, agregó.

Descolmatación de ríos y sistemas de alerta

Durante la entrevista, la titular del Senamhi también se refirió a los trabajos de descolmatación de ríos que se realizan como parte de las medidas de prevención ante posibles lluvias intensas.

Explicó que estas labores permiten que los cauces tengan mayor capacidad para soportar el incremento del caudal. Sin embargo, señaló que debieron iniciarse con mayor anticipación, debido a que las advertencias de las instituciones científicas se emitieron previamente.

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Otro aspecto que destacó fue la necesidad de transmitir información de manera efectiva y oportuna a la población, especialmente a quienes viven en zonas expuestas.

“Estamos hablando de mucha población asentada en el cauce natural de los ríos, de los huaicos, aluviones” , manifestó. En ese contexto, mencionó lo ocurrido en Chile y recordó que en febrero de este año se registró una situación similar en Arequipa, donde zonas urbanizadas fueron afectadas por el paso de aluviones.

Ávalos precisó que, frente a estos eventos, la prioridad debe ser resguardar la vida de las personas, considerando que la fuerza de las lluvias puede ocasionar daños en puentes y vías.