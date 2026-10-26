Senamhi plantea instalar estaciones meteorológicas en los distritos de Lima. (Foto: Captura de YT / Siempre a las 8)
Senamhi plantea instalar estaciones meteorológicas en los distritos de Lima. (Foto: Captura de YT / Siempre a las 8)
Por Redacción EC

La jefa institucional del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Grinia Ávalos, propuso que cada municipio de Lima instale una estación meteorológica para ampliar los puntos de observación y mejorar el monitoreo de las condiciones climáticas en la capital ante el Fenómeno El Niño.

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