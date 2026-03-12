Durante el último año los cambios de psicólogos, la falta de personal y las quejas por malos tratos son cada vez más frecuentes en el Centro de Salud Mental Comunitario (CSMC) Balnearios del Sur, ubicado en el distrito de Punta Hermosa. Testimonios recogidos por El Comercio apuntan a un responsable: Michael Rueda Fernández, psicólogo y jefe del establecimiento.

Por pedido expreso de los pacientes y una extrabajadora del centro que participaron de este artículo, sus nombres serán cambiados por alias escogidos al azar.

“En el último año he cambiado cuatro veces de psicólogo. Eso genera desconfianza porque a cada nuevo psicólogo le debo contar mis cosas para que luego me diga que no me podrá atender porque va a renunciar o porque lo despidieron”, cuenta María, paciente del CSMC desde hace tres enfrenta un cuadro de depresión.

Al ser consultada sobre su pedido de mantener el anonimato aseguró que lo hace “por temor al jefe. Se ha escuchado mucho hablar mal de él en la calle, en el lugar. Trata mal a las personas, trata mal al personal”, dice en referencia a Rueda.

Otra paciente, a quien llamaremos Rocío, confirma esta situación y asegura que “desde mediados del 2024 han cambiado las cosas en el centro. El ambiente se siente hostil y eso ha afectado la atención del servicio”, señala la mujer a la que le han cambiado “de tres a cuatro veces de psicólogo” durante ese periodo.

Una situación similar enfrenta Rodolfo, quien desde el 2023 lleva a su nieto al CSMC Balnearios del Sur para seguir una terapia de luto tras el fallecimiento de la madre del menor. “Cada vez que le han cambiado de médico no quería ir porque ya no quería contarle sus problemas a distintas personas todo el tiempo”, narra.

Michael Rueda es el jefe del Centro de Salud Mental Comunitario Balnearios del Sur, ubicado en Punta Hermosa. / RENIEC

El entrevistado asegura haber sido testigo de cómo Rueda no respondió al saludo de la psicóloga que atiende a su nieto, mientras que a otra trabajadora “la empujó para pasar. Pregunté qué había pasado y me contó que él es así, no pide ni permiso, se mete de mala manera”.

Esto es confirmado por Viviana, quien laboró por tres años en el centro. “Michael Rueda ingresó a laborar en el 2023. Ahí lo conocí. Él recién había terminado su Serums y casualmente ingresó sin estar en el cuadro de mérito como Apto. Entró de manera irregular desde el inicio”.

El Comercio pudo constatar que Rueda figura como postulante a una plaza de psicólogo en el proceso CAS N° 002-2023 de la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Sur; sin embargo, el 14 de junio de ese año su nombre aparece en la lista de No Aptos por “no acreditar capacitación en prevención de violencia familiar y/o contra la mujer”.

El nombre de Rueda no aparece en el siguiente proceso CAS, el N°003-2023 DIRIS Lima Sur que concluyó el 1 de diciembre de ese año; sin embargo, desde noviembre ya se encontraba trabajando en el centro, según fuentes de este Diario.

Rueda aparece como No Apto en el proceso de convocatoria CAS N°002-2023 de la DIRIS Lima Sur.

- La DIRIS responde -

Al ser consultada por El Comercio sobre esta situación, la licenciada Selene Soto, coordinadora desde fines de enero de este año del área de Salud Mental en la DIRIS Lima Sur, se limitó a “informar que en ese momento yo no era coordinadora, no tenía información frente a la convocatoria CAS que se realizó. Nosotros no vemos las convocatorias. Nosotros no participamos, simplemente damos el perfil y es el área de Recursos Humanos la que se encarga”.

Según Viviana, desde su llegada Rueda se mostró indispuesto a participar de las reuniones de coordinación que mensualmente celebran los trabajadores del centro. “Las reuniones se tenían que hacer una vez al mes y en ellas se evaluaban los indicadores de desempeño y la constancia de los pacientes. Ahí se veía que cada profesional pueda trabajar todo el horario que le corresponde y tener la cantidad de pacientes que necesitan. Era importante que se cumpla con ese protocolo, pero lamentablemente este señor ponía en su Drive visitas domiciliarias toda la tarde, de 2 a 7, y luego no presentaba su informe de qué visitas hacía, a qué lugar ni a cuántos pacientes visitó mientras otros psicólogos sí lo hacían”, explica.

El Drive al que hace referencia es el documento compartido en el que cada médico del centro detalla su agenda de atención diaria.

“Como lamentablemente él ingresó de manera fraudulenta, pagando, entonces hacía lo que quería y lamentablemente tenía el poder en la DIRIS Lima Sur que le ayudaba bastante. Por eso todos los documentos que se presentó (contra él) desde el 2023 hasta la fecha que me sacaron a mí no procedían“, señala la extrabajadora.

La licenciada Selene Soto, coordinadora desde fines de enero de este año del área de Salud Mental en la DIRIS Lima Sur, asegura que recién han iniciado las investigaciones sobre el caso. / JOEL ALONZO / EL COMERCIO

El Comercio tuvo acceso a dos documentos enviados por personal del CSMC donde se menciona a Rueda. En el primero, fechado el 3 de enero del 2025 y dirigido a la oficina de Recursos Humanos de la DIRIS Lima Sur, 14 trabajadores lo acusan de no acatar las disposiciones y reglamentos internos, “lo cual afecta la organización y disciplina del equipo de trabajo”.

Además, exponen que “existen múltiples quejas por parte del personal tercerizado, quienes refieren maltrato verbal y conductas inapropiadas por parte del señor Rueda, lo que ha generado un ambiente laboral tenso y poco colaborativo”.

En el segundo documento, fechado el 2 de febrero del 2026 y dirigido al entonces director general de la Red Integrada de Salud (RIS) Lurín y Balnearios, Ángel Ramírez Puraca, seis trabajadores del CSMC remiten un “informe de sustentos probatorios de abuso de autoridad por parte del licenciado Michael Joel Rueda Fernández” con el fin de “tomar las medidas pertinentes a fin de velar por nuestro bienestar emocional, físico y laboral”.

Al ser consultada sobre ambos documentos por El Comercio, Soto respondió que “a la fecha se está teniendo conocimiento del caso en cuanto al licenciado Michael y se están realizando averiguaciones frente a lo que usted está manifestando. Todo esto va a servir para poder determinar las acciones que se van a tomar en todo un marco de la ley. Estamos en plena averiguaciones frente a ello”.

La coordinadora del área de Salud Mental en la DIRIS Lima Sur, además, señaló no conocer cuántas quejas se han presentado en contra de Rueda y aseguró que “por el momento solo tenemos un documento”. Soto no pudo confirmar si el escrito al que hacía mención era el enviado en febrero de este año a la RIS Lurín y Balnearios y posteriormente se refirió al documento como “el que han enviado en enero”.

- Miles de afectados -

En consecuencia, la falta de personal es evidente en el Centro de Salud Mental Comunitario.

Según Soto, este establecimiento atiende a una población de entre 40 mil y 80 mil personas -aunque la norma técnica del Ministerio de Salud indica más bien que los CSMC atienden a un universo de 100 mil ciudadanos- y para ello necesitan “un promedio, más o menos, de 18 personas como mínimo”.

Según fuentes de El Comercio, cuando el CSMC Balnearios del Sur abrió sus puertas en el 2021 contaba con 26 profesionales; mientras que a la fecha opera con apenas 15 colaboradores distribuidos en las áreas de psicología, enfermería, farmacia, administrativos y mantenimiento.

Según pudo constatar este Diario durante una visita al establecimiento, este no cuenta con personal de seguridad al ingreso tras el reciente despido del último guardia del centro. Además, en el 2025 renunciaron cinco especialistas, entre psiquiatras y médicos de familia, y por falta de personal se han dejado de celebrar los talleres grupales que brindaban.

Al ser consultada por los siguientes pasos en el proceso que seguirá la DIRIS Lima Sur al respecto, Soto aseguró que se tomarán medidas “cuanto antes” y detalló que “nosotros estamos averiguando, emitiendo un informe sobre las apreciaciones que hemos visto dentro del caso para que las autoridades de la DIRIS Lima Sur tomen (decisiones) en base a ello. Lo que sí tiene que entender es que nosotros solamente somos la estrategia, los directores son los que van a definir cuál es el procedimiento que se debe seguir”.

El CSMC Balnearios del Sur cuenta con apenas 15 trabajadores para atender a la población, solo seis de ellos son psicólogos. / JOEL ALONZO / EL COMERCIO

- Denuncia por agresión -

Pero más allá de las acusaciones laborales, Rueda también cuenta con un antecedente policial reciente. La madrugada del 26 de enero, el psicólogo estuvo en condición de detenido en la comisaría de Lurín tras protagonizar un episodio de agresión mutua contra María del Carmen Casas Wonder Heyde, con quien habría mantenido una relación sentimental, según un atestado policial al que tuvo acceso El Comercio. Meses antes, en marzo del 2025, la pareja había protagonizado otro incidente que quedó en registros policiales luego de que Rueda se acercara a la misma comisaría para dejar constancia del retiro forzado del hogar en el que convivía junto a Casas Wonder “por la agresión física y psicológica por parte de su conviviente”.

Este Diario pudo constatar que el 26 de enero Rueda no atendió a ninguno de sus pacientes programados ni se registró su ingreso al CSMC Balnearios del Sur.

El Comercio buscó a Rueda en el centro de Punta Hermosa para solicitar sus descargos sobre las diversas acusaciones en su contra. El psicólogo refirió no estar autorizado por la DIRIS Lima Sur para brindar declaraciones sobre las quejas laborales; además, al ser consultado sobre su detención señaló “no recordar” dónde se encontraba ese día y que “tendría que ver mi Drive de citas” antes de retirarse sin brindar mayores declaraciones.

Sin embargo, los cuestionamientos en torno al médico parecen no cesar.

“Cuando le pregunté a la psicóloga por qué no se quejaban de él me dijo que le daba miedo porque hay otro señor que viene a intimidarlas y sube videos con cosas malas”, asegura Rodolfo a El Comercio.

El sujeto al que hace referencia fue identificado como Oscar Esteban Cabrera Carbajal, acusado por diferentes trabajadores y extrabajadores del CSMC Balnearios del Sur de hostigarlos cada vez que tienen algún impase con Rueda.

En diciembre del 2024, el canal digital Punta Hermosa TV publicó un video alertando a los vecinos del distrito sobre la conducta violenta de Cabrera. En la publicación se incluye una recopilación de imágenes en las que se ve al sujeto irrumpiendo al centro de salud e increpando a trabajadores.

Fuentes de este Diario señalan a Cabrera, además, como el administrador de la cuenta “Francotirador Corruptos Salud”, que en redes sociales suele publicar supuestas denuncias contra funcionarios sin brindar mayores sustentos de sus acusaciones. Al menos dos personas que han laborado en el CSMC Balnearios del Sur aseguraron a El Comercio haber recibido mensajes amenazantes de Cabrera tras haber tenido discrepancias con Rueda y lo acusaron de utilizar audios alterados que habrían sido grabados por el jefe del centro para dañar la reputación del personal.

Este Diario pudo constatar, además, que Cabrera cuenta con múltiples denuncias policiales en su contra.

Oscar Cabrera Carbajal es señalado por pacientes y extrabajadores como el autor de amenazas y hostigamiento hacia quienes cuestionan la labor de Rueda. Cuenta con antecedentes policiales. / RENIEC

Al ser consultado por El Comercio sobre su relación con Cabrera, Rueda indicó inicialmente no conocerlo; sin embargo, al mencionarle las sospechas sobre presuntos vínculos entre ambos señaló que “me parece que es un paciente que se trata aquí en el centro”.

“Es mentira, el señor (Cabrera) no tiene historia (médica) ahí. Él nunca ha sido paciente. Yo que he estado ahí, que he trabajado puedo dar fe de eso, a menos que ahora le hayan abierto una historia como para que tenga una coartada”, señala al respecto Viviana.

El nombre de Cabrera es conocido en los pasillos de la DIRIS Lima Sur por lo menos desde el 2021, según informaron fuentes de El Comercio, quienes lo señalaron de hostigar y extorsionar a diferentes funcionarios de la institución a cambio de beneficios no especificados.