Resumen

Michael Rueda, jefe del Centro de Salud Mental Comunitario Balnearios del Sur, es acusado por trabajadores, exempleados y pacientes de malos tratos al personal.
/ JOEL ALONZO / EL COMERCIO
Por Renzo Giner Vásquez

Durante el último año los cambios de psicólogos, la falta de personal y las quejas por malos tratos son cada vez más frecuentes en el Centro de Salud Mental Comunitario (CSMC) Balnearios del Sur, ubicado en el distrito de Punta Hermosa. Testimonios recogidos por El Comercio apuntan a un responsable: Michael Rueda Fernández, psicólogo y jefe del establecimiento.

