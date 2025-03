Jeri Ramón, quien lanzó su propuesta durante una sesión extraordinaria del Consejo Universitario, consideró “injusto” que los estudiantes que pasaron por centros educativos particulares en el nivel primario y secundario reciban una educación gratuita en la etapa universitaria.

Además, remarcó que la gratuidad de la enseñanza debe ser para los estudiantes que no tienen recursos económicos, y aseguró que el pago de los alumnos que provienen de escuelas privadas servirá para mejorar los salarios de los profesores y así contar con una plana docente de calidad.

Ramón recordó que, en el último examen de admisión de la Universidad San Marcos, el 55.5% de los postulantes, unos 16,272, provenía de colegios privados, mientras que el 43.6%, unos 12,767, había estudiado en centros educativos estatales.

Jeri Ramón es rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

“El privado 55.5% y del Estado 43.6%, esa es la realidad que tenemos. Si bien es cierto la educación es gratuita, yo debo decir que nos preocupa porque cómo es que alumnos que vienen de colegios privados puedan tener una educación gratuita en el Estado, pero eso es lo que se da y eso es lo que muchas veces los alumnos reclaman gratuidad, pero me parece injusto, la gratuidad debe ser para aquellos que no tienen (recursos), y para tener una mejor calidad de docentes y pagarles mejor también deberíamos cobrar a todos los alumnos que vienen de los colegios privados”, manifestó.

Cabe recordar que el artículo 17 de la Constitución establece que “en las universidades públicas el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de educación”.

Alumnos se pronuncian sobre propuesta

Los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) rechazaron la iniciativa de la rectora Jeri Ramón, pues consideraron que atenta contra el derecho de la gratuita de la enseñanza y que, de aprobarse la medida, se afectará a un gran porcentaje de estudiantes.

En redes sociales y en medios de comunicación, los alumnos de la Decana de América recordaron que las personas que estudiaron en escuelas privadas fue por el esfuerzo de sus padres para brindarle una mejor educación ante las deficiencias que presenta la educación pública.

Además, remarcaron que, además de los gastos en transporte y alimentación, muchos de ellos deben destinar recursos económicos para solventar los implementos y equipos que demandan sus carreras.

También pidieron tomar en cuenta que gran cantidad de estudiantes provienen de provincias y que se mantienen con el dinero que les envían sus padres y que pagar una mensualidad representaría un gasto adicional.

El Estado debe destinar más recursos a las universidades públicas, señala experto

José Luis Gargurevich, exviceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, advirtió que, de concretarse la propuesta de la rectora de la UNMSM, Jeri Ramón, “se podría pervertir todo el sistema público” en cuanto a la educación universitaria, ya que los centros de educación superior que no cuenten con financiamiento podrían buscar mecanismos para cobrar algún tipo de mensualidad a sus alumnos.

“Lo que no debe pasar es que se le cobre de los bolsillos de los estudiantes o a las familias para estar en una universidad pública porque podría pervertir todo el sistema público. Es decir, todas las universidades públicas que nacen sin financiamiento, como estas últimas 30 0 40 que se han creado, podrían decir es que no necesitan recursos del Estado porque voy a cobrar a los estudiantes”, indicó a El Comercio.

“Hay que sopesar que las palabras de la rectora Jeri Ramón no debe pervertir el sistema público, no se debe cobrar directamente a los estudiantes porque provengan de un colegio particular, pero sí tiene los mecanismos para solo admitir a los estudiantes que no tengan recursos”, agregó.

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. (Fuente: Gobierno del Perú)

Remarcó que actualmente existe mucha oferta privada de bajo costo en el aspecto de colegios, por lo que consideró que no es un criterio correcto cobrar a los que provienen de un colegio particular.

Gargurevich señaló que la solución a este tema es que el Estado destine más recursos a las universidades públicas, por lo que cuestionó que se creen más centros de educación superior, ya que no alcanzan los recursos para financiarlas.

“No se puede establecer distinción entre los que ingresan a la universidad pública”, afirma profesor de UNMSM

Marcel Velázquez, profesor principal de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, enfatizó que el hecho de que un estudiante provenga de un colegio particular no significa que tenga una alta posición socioeconómica.

Velázquez enfatizó que no puede establecer distinción entre los que ingresan a la universidad pública y recordó que el estatuto de la UNMSM contempla la gratuidad de la enseñanza. Consideró que se debe demandar un mayor presupuesto del Estado para los centros de educación superior.

“Hay que entender el carácter de la educación pública, la educación pública es un derecho y es un bien común, eso significa que está al servicio de todos los ciudadanos y no se puede establecer distinción entre los que ingresan a la universidad pública, incluso el estatuto de San Marcos establece la gratuidad de la enseñanza”, expresó el profesor.

Marcel Velázquez Castro es profesor de la UNMSM / CESAR CAMPOS

“No tiene ningún sentido plantear un costo para los que vienen de colegios de gestión particular. En Lima hay muchos colegios particulares de bajo costo y de baja calidad, eso no significa ninguna prueba de una alta posición socioeconómica, que no viene al caso cuando estás en una universidad pública. La universidad se rige por los principios de la igualdad y la gratuidad”, añadió.

“San Marcos es una universidad profundamente democrática e igualitaria, por lo tanto, no se puede establecer desigualdades entre sus alumnos. Una vez que tú ingresas a San Marcos eres sanmarquino, no interesa en qué colegio estudiaste antes y por lo tanto tienes derecho a una educación pública de calidad gratuita”, indicó Velázquez.

Además, recordó que los recursos directamente recaudados por la UNMSM cubren el 40% de su presupuesto y que el resto lo financia el Estado, por lo que planteó un compromiso más firme de las autoridades con la universidad pública.

Planteamiento de rectora de UNMSM “está totalmente descontextualizado”, afirma representante de colectivo

Giannina Miranda, representante del colectivo Educar con Libertad, se mostró en desacuerdo con la propuesta de la rectora de la UNMSM, Jeri Ramón, pues remarcó que se cargaría un costo adicional a los padres de familia que hacen esfuerzos por solventar la educación universitaria de sus hijos.

Miranda enfatizó que el planteamiento de Ramón Ruffner “es totalmente descontextualizado”, pues no toma en cuenta la actual coyuntura económica del país, el cierre de colegios y la falta de oferta académica en el sector estatal.

Alumnos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Facebook)

“No sé en qué contexto está la señora Jeri, pero la educación privada está para cerrar la brecha en educación y tenemos escuelas privadas con pensiones muy bajas”, expresó.

“Haciendo un esfuerzo, los padres de familia (pagan los estudios de sus hijos), porque en el sector público no hay oferta académica, porque si todo fuera gratis sería genial, pero en nuestro país no lo es, no cerramos la brecha en educación, se siguen cerrando colegios, y ella diga que se tiene que pagar, no estamos de acuerdo obviamente. Es totalmente descontextualizado, sabiendo cómo va la economía de nuestro país y el esfuerzo que se hace para estudiar”, agregó.