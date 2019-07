Jesús María: estudiantes de Telesup protestan frente a vivienda del jefe de la Sunedu

Esta madrugada, un grupo de estudiantes de la Universidad Privada Telesup realiza una protesta en los exteriores de la vivienda de Martín Benavides, jefe de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), ubicada en Jesús María. La manifestación responde al fallo de la referida institución que le denegó el licenciamiento institucional.

Los alumnos de Telesup llegaron hasta el predio que se encuentra en la cuadra 5 de la avenida Gregorio Escobedo.

En los carteles que portaban los estudiantes de Telesup se lograba apreciar una serie de mensajes contra la decisión de la Sunedu: “No trunques mi sueño. Déjame estudiar”, “La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”, “Abrir universidades para cerrar prisiones”, entre otros.

“Estamos llamando a la conciencia social que la educación no se va a solucionar cerrando universidades. Estamos haciendo una protesta pacífica. Acá no estamos alterando el orden público. Estamos solicitando el derecho de poder educarnos. No trunquen los sueños de los más de 20 mil estudiantes. No alteremos los planes de vida. La educación en el Perú debe servir para crecer económicamente y socialmente”, declaró un estudiante para TV Perú Noticias.

El pasado 18 de junio, la universidad presentó un recurso de apelación ante la decisión de la Sunedu de no otorgarle el licenciamiento institucional. Con este fallo se ordenó el cierre de sus instalaciones en un plazo de máximo de dos años.

De acuerdo con lo manifestado por sus representantes, Telesup considera que la celeridad con la que se ha tratado el proceso institucional infringiría los principios de igualdad en comparación con otras universidades que han tenido, según dijo, más tiempo de poder adecuarse a la Ley Universitaria.

Por ello, Telesup solicitó a Sunedu que se amplíe el plazo de adecuación a la Ley Universitaria y se comprometió a mejorar las condiciones de los servicios que ofrece.

En mayo, Martín Benavides, Superintendente de la Sunedu, en diálogo con Canal N, detalló que las razones que llevaron a no otorgarle el licenciamiento institucional a la Universidad Telesup, porque no cumplió con ninguna de las ocho condiciones básicas de calidad que se exigen a las universidades.

El funcionario remarcó además que Telesup no subsanó ninguna de las observaciones que se le formularon durante el proceso de licenciamiento. Además, señaló que el modelo de educación a distancia que ofrecía la casa de estudio no era transparente.

La Universidad Privada Telesup, de propiedad del ex congresista José Luna Gálvez, inició su proceso de licenciamiento en octubre del 2017.

De acuerdo a la Sunedu, esta casa de estudio no cumplió con ninguna de las ocho condiciones básicas de calidad (CBC) establecidas en la Ley Universitaria.

Hasta el momento, la Sunedu ha otorgado licencias de funcionamiento a 76 universidades públicas y privadas del país. Telesup es una de las 10 casas de estudios a las que se le ha denegado las solicitudes.