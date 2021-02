El presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, Jesús Valverde, informó que desde que inició la cuarentena en Lima, el pasado 31 de enero, la situación sobre los casos COVID-19 no ha cambiado.

En diálogo con Canal N, Valverde comentó que los resultados de la cuarentena se verían más adelante. Sin embargo, en la última semana se ha incrementado el ingreso de pacientes al área de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), sobre todo, en jóvenes.

“Estamos ahorita en una situación que no ha cambiado el curso de la pandemia en esta semana que ha pasado, hemos estado recibiendo mucho más paciente y la atención es con mucha limitación. Estamos en dos casos, incrementa casos y la limitación”, señaló en diálogo con el citado medio.

“No creo que tenga un impacto inmediato (sobre cuarentena), eso se verá en dos semanas, pero ahorita estamos viendo el crecimiento de la semana pasada. Y en el día a día que estamos evaluando, vemos que esta enfermedad sigue creciendo, sobre todo en el nivel de jóvenes, entonces no ha cambiado las actitudes de los pacientes jóvenes”, agregó.

Asimismo, se refirió a la decisión del Colegio Médico del Perú que habría pedido al Gobierno que se establezca el Estado de Desastre con el fin de solicitar apoyo internacional durante esta segunda ola que deja más de 42 mil muertos a causa del COVID-19. En ese sentido, instó que el Ejecutivo debe tomar medidas más drásticas.

“Bueno, nosotros hemos estado viendo el día a día en los hospitales y desde hace dos semanas la situación está insostenible. Hemos visto una escases muy alta de oxígeno, hoy en día tenemos emergencias que están cerrando por horas porque no tienen para atender. Estamos en una situación bastante complicada”, comentó.

“Entonces, sí es cierto que estamos en una situación muy difícil, yo también lo diría en desastre, porque no hay oxígeno, no hay otra manera de combatir esta enfermedad. Entonces el CMP ha hecho un llamado a que cambie la condición a una de desastre, en la cual creemos también que deberían tomar unas medidas prontas. Estamos trabajando con lo que tenemos y podemos, pero no es justo”, comentó Jesús Valverde.

Por último, sostuvo que este martes inicia la campaña de vacunación, donde recibirán la dosis más de 700 profesionales de la salud.

“Tenemos egresados que salieron el año pasado y que se han sumado al trabajo nuestro, actualmente somos 735 médicos intensivistas habilitados por el Colegio Médico del Perú, a eso hay que sumarle 1.500 enfermeras y 1.200 técnicos que trabajan en cuidados intensivos”, señaló.

