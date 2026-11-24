El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de La Libertad ordenó el internamiento de Jolín Bazán, alias ‘Jolín’, cabecilla de la organización criminal ‘La Nueva Jauría’, en la prisión de máxima seguridad de la Base Naval del Callao, a fin de que cumpla la cadena perpetua que se le impuso.

La medida contra Bazán Valderrama, quien fue sentenciado por el delito de secuestro agravado, se comunicó a través de un oficio dirigido al Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (Cerec).

De acuerdo con la resolución judicial, la pena de cadena perpetua que deberá cumplir el sentenciado comenzará a regir a partir del día 19 de noviembre de 2026.

#LoÚltimo. A través de un oficio dirigido al Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (Cerec), Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de La Libertad ordena el internamiento de Jolín Bazán Valderrama, ‘Jolín’, cabecilla de la organización criminal ‘La Nueva Jauría’, para que cumpla la condena de cadena perpetua que se le impuso por el delito de secuestro agravado. — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) November 24, 2026

Bazán Valderrama, de 31 años, fue capturado por la Policía ecuatoriana durante un operativo conjunto con su par peruano realizado en un resort de Tonsupa, en la provincia de Esmeraldas.

Cabe indicar que por información que permitiera dar con la ubicación de Jolín Bazán, el Ministerio del Interior (Mininter) ofrecía una recompensa de S/300 mil.

Sobre alias “Jolín” pesa una condena de cadena perpetua por el secuestro agravado y asesinato del empresario trujillano Manuel Rodríguez Cruzado, ocurrido en junio de 2022.

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La víctima fue secuestrada por sus captores, quienes exigieron a sus familiares el pago de S/1 millón 800 mil. El empresario permaneció más de dos meses en cautiverio antes de ser asesinado.

Desde entonces, el paradero de Bazán Valderrama era desconocido. Su captura permitió concretar su entrega a las autoridades peruanas para que cumpla con los procedimientos judiciales correspondientes.

‘La Nueva Jauría’ está vinculada a delitos de minería ilegal, sicariato, extorsión y secuestro. Durante el operativo realizado en Ecuador también fue detenido otro sujeto y se incautaron diez celulares, dos laptops y diversos documentos.