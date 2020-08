El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Edgar Alarcón Tejada, anunció este miércoles que el grupo parlamentario solicitará datos de la investigación que viene realizando una comisión de la Municipalidad de Lima respecto al caso del niño de dos años que murió tras caer a un pozo sin tapa ubicado en el parque Triángulo Paredes de la urbanización Roma, Cercado de Lima.

“Este hecho al final nos lleva a nosotros a investigar. Voy a proponer personalmente como conclusión de esta sesión que se inicie un grupo de investigación para llevar adelante este trabajo y para ello necesitaría tal como le dijeron los regidores, si se comprometen a alcanzar a la Comisión de Fiscalización el informe preliminar del trabajo de investigación que está haciendo la comisión [de la Municipalidad de Lima] donde se estaría determinando responsabilidades. Este no es un tema personal ni político es un tema que queremos aclarar para que no vuelve a suceder en cualquier gestión”, señaló.

Puente Piedra: Entierran a niño de 2 años que murió ahogado al caer en pozo

En investigación

Durante su presentación en la sesión virtual, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz , lamentó el hecho ocurrido el pasado domingo 26 de julio y sostuvo que que aún no se puede adelantar de quién es la responsabilidad de la muerte del menor de edad. “Este es un hecho doloroso que está en un proceso de investigación y que se investigue hasta las últimas consecuencias y ahí se verá quiénes son los responsables del caso. En cualquier proceso no se puede adelantar apreciaciones sin antes no haberse escuchado y evaluado todos los elementos necesarios”, indicó.

Al ser consultado si a la fecha la comuna metropolitana procedió con la separación de algún funcionario por este trágico suceso, Muñoz Wells explicó que algunos funcionarios están siendo evaluados, pero se espera los resultados de la comisión de investigación del municipio.

“Hay algunos funcionarios que están siendo evaluados en función a la información que nosotros estamos teniendo. Inclusive la comisión que está haciendo su trabajo, que está indagando en paralelo y pueda ser que en los próximos días podamos tener una respuesta. Y no solo se hacen las evaluaciones con las propias áreas involucradas porque eso sería como tener jueces y partes. La idea es hacer una evaluación integral y ver si todas las cosas que se han expresado han sido sustentadas en la realidad”, refirió.

“Algo que nos caracteriza a nosotros es que primero se indaga, se toman los descargos del caso y después se concluye. En ese orden de ideas hay que ser muy responsables. Hay indagaciones que se están realizando y algunas consecuencias podrán tener por las evidencias que se van encontrando”, remarcó.

Causa aparente

Durante su exposición, Muñoz explicó que existen dos pozos en la zona donde ocurrió el accidente. Informó que uno es el denominado P-89 (pozo contiguo al del accidente) que está registrado, y fue evaluado por Sedapal el último 14 de marzo del presente año y no se reportaron anomalías. Mientras el segundo pozo donde cayó el menor no está registrado.

“Ese pozo no está registrado por Sedapal, ni por la ANA, ni por nadie de los que tienen y deben tener registros de estos pozos. El pozo donde cayó el niño es un pozo tubular. Hay varios que pensaban que este era un tubo grande y abierto, como sería por ejemplo el pozo de Santa Rosa de Lima”, expresó el burgomaestre.

“Estos buzones que pueden traer algún tipo de peligro tienen que ser debidamente revisados. Se están revisando todos porque el compromiso de la municipalidad y el mío es que justo que esto no se vuelva a ocurrir. Cuando hablé con el señor César Robles, padre del niño, me comprometí a que esto iba a tener una investigación profunda y que se iba a evidenciar quienes eran los responsables. Eso hemos asumido como compromiso público”, refirió.

Vale recordar que la 12ª Fiscalía Provincial Penal de Lima abrió investigación preliminar por un plazo de 30 días contra las personas que resulten responsables de la muerte de un niño.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL CORONAVIRUS EN LIMA