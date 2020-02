El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, indicó que en el primer año de su gestión se ha dedicado a “limpiar con creso” el municipio capitalino ante “las cochinadas” que les dejaron y que planea realizar “más obras pero sin corrupción”.

“En el primer año nos hemos pasado limpiando la casa con creso por todas las cochinadas que nos habían dejado (las gestiones anteriores)”, afirmó el burgomaestre en RPP Televisión.

Además, señaló que sí se están ejecutando obras en su gestión, aunque remarcó que no se están utilizando los mecanismos usados en administraciones anteriores para darle celeridad a los proyectos, pues aseguró que existen casos en los que se formularon mal los expedientes técnicos.

“Yendo por la legal se avanza, pero quizás no tan rápido como se puede avanzar cuando tú tienes mecanismos que pasan por encima de la norma o cuando utilizas a organizaciones que no están dentro de la ley de contrataciones del estado, me refiero a organismos internacionales”, afirmó.