Ayer por la mañana, mientras los bomberos aún luchaban por extinguir el fuego de un almacén ilegal de plásticos en el Cercado de Lima, Jorge Muñoz comenzaba su cuarto y último año de gestión municipal, nuevamente en el ojo de la tormenta.

Han sido tres años de aciertos y desaciertos: desde inauguraciones de polémicas obras en la Costa Verde hasta los inicios de una ansiada peatonalización del Centro Histórico, pasando por una criticable gestión de riesgos en zonas comerciales como en el cruce de los jirones Andahuaylas y Puno, donde ocurrió el último incendio.

Expertos consultados por este Diario resaltan que Muñoz ha demostrado una gestión poco innovadora al no tener proyectos que generen gran impacto en la ciudad y enfatizan que se ha perdido la visión de ciudad sostenible, segura y amigable con las personas.

“Es una gestión conservadora que está administrando lo ya existente, terminando algunos proyectos que vienen de otras gestiones. Es cierto que es un contexto difícil, pero no hay acciones concretas en temas de planeamiento urbano, infraestructura, medio ambiente o manejo de espacios públicos”, señala Johnny Zas Friz, experto en derecho municipal.

Óscar Apaza, arquitecto y miembro de Udeal, organización que agrupa a estudiantes y profesionales en temas urbanos, sostiene que el alcalde de Lima “perdió la oportunidad de cambiar el modelo de ciudad autocentrista” y que prioriza al automóvil particular por encima del peatón.

“Hay intenciones tímidas de implementar más ciclovías y más espacios para el transeúnte que no parecen haber seguido un plan estructurado”, acota Apaza.

Ambos especialistas coincidieron en que el municipio tiene acciones poco concretas en cuanto a ordenamiento y recuperación de espacios públicos.

“Son obras entregadas sin corrupción”

Este cinco de enero, Jorge Muñoz dará un balance sobre sus más de mil días a la cabeza de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y los próximos proyectos que verán la luz en su último año como alcalde. Antes de ello, el burgomaestre adelantó a El Comercio cuáles fueron los puntos clave de su gestión, las obras que desarrolló y cómo enfrenta las críticas.

—A puertas de finalizar su período como alcalde, ¿cuál cree que ha sido o será la obra emblemática que va a dejar a la ciudad?

Todavía faltan 365 días para ello. Comenzamos ejecutando una obra de mi antecesor, que fue el viaducto de Armendáriz, y terminamos e hicimos desde cero, pistas, veredas, puentes, etc. Lo que puedo asegurar y decir enfáticamente es que todas las obras entregadas, desde las chiquitas hasta las grandes, son obras sin corrupción.

—¿Qué proyectos son los que considera más importantes?

Son varias obras que van a tener esa característica. Si lo vemos desde la perspectiva de los ciudadanos que se trasladan en el Metropolitano, la ampliación de los 10,2 km que va desde Independencia hasta Carbayllo va a ser muy importante, si lo vemos de la perspectiva de descongestionar una zona álgida y, además, una obra que va a tener mucha visibilidad va a ser el Óvalo Monitor, si lo vemos desde darle facilidades a ciudadanos de zonas olvidadas, la obra va a ser Pasamayito, entre Comas y SJL. Estas tres que te he mencionado van a ser obras emblemáticas por donde se miren, más allá de las otras que se puedan mencionar.

—¿Cómo ha tomado las criticas a obras como el Malecón Castagnola o el puente Rafael Escardo? En general, ¿qué opina sobre la desaprobación a su gestión?

Las críticas son siempre temas que se van a dar en la vida pública y en la vida política desde el momento en que ganas una elección. Si analizamos el tema de encuestas, a mi no me marcan el derrotero, hay distintas maneras de mirar ese tipo de cosas. Las críticas siempre van a haber, lo importante es que uno tenga claro las cosas que tiene que hacer en beneficio de los ciudadanos. Algunas personas basan sus críticas en apreciaciones, ideas subjetivas, en visiones cómodas desde el extranjero o corresponden a gente que no ha transitado por los beneficios de estas obras. Al final del día, son las obras y acciones entregadas para el beneficio de los ciudadanos lo que nos deja la satisfacción de estar haciendo las cosas bien.

—Mucho se ha criticado la falta de visión para poner al ciudadano por encima del vehículo. ¿Cómo toma esa afirmación?

Creo que eso es un mito. Tenemos muchas cosas para poder mostrar cómo son los puentes inclusivos o las rampas que permiten que peatón, ciclista y personas con discapacidad puedan llegar hasta algunas zonas.

—¿Qué le va a dejar a su sucesor?

Un municipio ordenado con cuentas claras y transparentes, así como herramientas de gestión como el Plan de Recuperación de Centro Histórico hasta el 2029, el plan de acción climática y de desarrollo urbano. Adicional a ello, habrá cosas positivas que van a permitir tener un mejor relacionamiento con programas y alianzas para financiar proyectos importantes. Es una herencia positiva.

*Aclaración: La entrevista con el alcalde Jorge Muñoz se dio la mañana del jueves 30 de diciembre antes del incendio registrado en la Galería Plaza Central de Mesa Redonda.

