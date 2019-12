Antes de conversar con Jorge Muñoz sobre su primer año de gestión, lo acompañamos en un recorrido en bicicleta desde su casa hasta el Palacio Municipal, a una jornada de limpieza en el Centro Histórico, a una inspección de obras en San Miguel y a una reunión privada con funcionarios de la comuna. El alcalde de Lima termina su primer año con 51% de aprobación y 40% de desaprobación, según la última encuesta de El Comercio-Ipsos.

—A pocos días de cumplir su primer año de gestión, ¿qué logros puede exhibir ante la población?

Desde el primer día, desbloqueamos el acceso a las redes sociales de la municipalidad, abrimos nuestros canales de transparencia, continuamos las obras que se dejaron en el camino, algunas vinculadas con los Panamericanos. Sembramos la posibilidad de la ampliación del Metropolitano en 10,2 kilómetros [hacia Lima norte], próximo a licitarse; tenemos la conexión entre Comas y San Juan de Lurigancho [Pasamayito], y en cuanto a los teleféricos se han podido dar los pasos para que la ATU [Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao] nos dé la autorización para su construcción.





—La ATU anunció la prórroga de hasta un año para las empresas de transporte público, lo que ha generado indignación porque muchas deben millones en papeletas, y seguimos viendo combis en lugares no autorizados, colectiveros ilegales. No se ve mano dura del municipio para fiscalizar.

Es un asunto de percepción y me interesa aclararlo. Es la ATU la que tiene ahora todas las facultades relacionadas al transporte, incluso la fiscalización, y la municipalidad solo tiene en sus manos el Metropolitano, los alimentadores y los corredores. La ATU hace una prórroga muy negativa, más de 300 empresas a las que también se les prorrogó la licencia en la época del señor Castañeda.

Muñoz

—¿La fiscalización pasó a la ATU al 100% o todavía hay un porcentaje en manos del municipio?

En lo que tiene que ver con este tipo de vehículos, el 100% está en manos de la ATU. Ahora, lo que no quisiera es dar la sensación de que uno se pone de costado, lo que pasa es que a mí me ha tocado como alcalde ‘bailar con las más feas’, en el término coloquial, porque tengo temas de peajes, que son una herencia muy mala, de transporte con toda la problemática que nos dejó la gestión Castañeda...





—El Metropolitano sí está dentro de su competencia. Ya empezó el verano y solo una tercera parte de unidades cuenta con un sistema de ventilación. ¿Por qué?

Cuando llegamos, advertimos que de los 300 buses que hay, ninguno tenía ventilación adecuada, entonces nos sentamos a negociar con los concesionarios. Algunos voluntariamente hicieron algo y otros no, y también con inversión de la municipalidad se logró que el 33% de buses tenga ventilación, pero no podemos imponer. Los contratos tienen obligaciones y derechos de los concesionarios que dicen: “A mí no me compete poner algo más”.





—¿Qué hará para que los colectiveros ilegales no ingresen a las vías exclusivas de los corredores?

Corresponde a la municipalidad terminar de licitar todas las rutas que corresponden. ¿Por qué no se ha hecho? Por la incertidumbre que se tenía sobre cuándo entraba en funcionamiento al 100% la ATU. Además, las empresas de los corredores no han terminado de implementar el número de buses que les correspondía. Hay una falta de oferta del sistema y por eso surgen los colectivos. Estamos en un proceso gradual de poner fiscalización electrónica para sancionar a quienes están compitiendo con los corredores.





—Según la fiscalía, hay buses del corredor verde que sirvieron para lavar dinero del narcotráfico. ¿Cómo es esto posible?

Es otra de las cosas heredadas, es un concesionario al que se le ha dado las cosas de manera irregular y este se defiende con argumentos legales. Es un tema al que le hemos puesto la mirada.





—¿No se puede impedir su circulación?

Como en toda acción municipal, hay pasos que se van tomando hasta completar el proceso antes de tomar esa decisión.





—En cuanto a la seguridad ciudadana, ¿qué avances tiene?

Tenemos el programa Lima 360 Grados, Todos Juntos por la Seguridad Ciudadana, que genera un compromiso no solo del serenazgo, sino de la policía, los ciudadanos y otras instituciones. A la municipalidad le corresponde lo que es prevención fundamentalmente. Hemos mapeado 54 puntos complejos en el Centro Histórico, de los cuales hemos comenzado concretamente con uno: el barrio de Monserrate.





—¿Y dispuso finalmente una auditoría a la gestión de su antecesor Luis Castañeda Lossio?

Sí se hizo, se hicieron varias auditorías, todo está en manos de la Contraloría General, que tiene que tomar decisiones. En lo que a mí respecta, yo estoy trabajando, mirando hacia adelante, que hagan el trabajo de esa naturaleza otros órganos.





—Entonces, sí se encontraron irregularidades.

Se encontraron cosas que no son las más adecuadas, yo no quisiera calificarlas como delitos, eso es algo que tendrá que hacer otra persona.





—¿Qué autocrítica hace de este primer año de gestión?

A mí me hubiese gustado actuar más rápido, me hubiese gustado tener resultados que pudiésemos medir o ver también más rápido, hay cosas que se van a ver. Yo he dicho: a mí júzguenme en el minuto 90 del partido más el alargue, probablemente, y eso se va a poder ver. Como ser humano, siempre hay mucho por mejorar y aprender, eso es parte de la crítica personal, escuchando sí a los ciudadanos.





—¿Entre sus planes está intentar más adelante ser presidente de la República?

Intentar ser presidente de mi casa es en lo que tengo que pensar siempre, ¿no? Yo estoy concentrado en lo que estoy haciendo, no está en mi cabeza una cosa de esa naturaleza, creo que sería un error. Uno se puede equivocar en el camino y hay que dar un golpe de timón y enmendar. Yo tengo un rumbo y sé a dónde quiero llegar, lo otro sería desviarse del camino.





—¿Con qué recursos económicos se realizarán los trabajos que sean necesarios en los acantilados de la Costa Verde? [Se enviaron preguntas adicionales para actualizar la entrevista tras el último derrumbe]

El presupuesto para hacer la evaluación será ejecutado por el Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes), del Ejecutivo. Podremos realizar acciones a profundidad para atacar la problemática de los acantilados con presupuesto también del Fondes.





—¿Se compromete a que la solución será de fondo y no solo acciones superficiales como en los últimos años?

Descarto cualquier tipo de acción superficial. La declaratoria del Estado de emergencia nos ha permitido ejecutar medidas como el desquinche, y contratar especialistas para la colocación y mantenimiento de geomallas. Se continuará con la ejecución de acciones, no obstante necesitamos el apoyo del Ejecutivo para implementar acciones más sostenidas y duraderas en el tiempo.