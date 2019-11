Ante un posible plantón para este jueves para reducir el costo del pasaje escolar en el Metropolitano, el alcalde de Lima Jorge Muñoz indicó que ha coordinado con la Policía Nacional del Perú (PNP) para evitar cualquier tipo de alteración del orden, como la evasión del pago de pasaje que se ha anunciado en redes sociales.

“Hay algunas cosas que se ha estado corriendo por redes (sociales). La Policía ya tiene toda la información, no es una movilización, pero hay algunas cosas que corren por redes y hemos hablado con la Policía para estar preparado, de ser el caso, si es que alguien desee hacer una suerte de desmanes”, expresó Muñoz a Canal N.

El burgomaestre señaló que se evalúa una mejora de pasaje escolar del Metropolitano. Sin embargo, consideró que debe haber un diálogo para llegar a una solución. Los escolares tienen una tarifa preferencial de S/. 1.25 en la ruta troncal y S/. 0.25 en la ruta alimentadora, como se señala en la página web de dicho servicio de transporte.

“Hay un planteamiento de mejora de pasaje escolar que se está viendo. Siempre he dicho que debemos dialogar y lo hacemos mucho con varios actores de la sociedad, pero este grupo no lo ha pedido. Considero que es un pretexto para buscar algunas situaciones, pero no nos adelantemos”, comentó.

Vale precisar que en redes sociales está circulando una convocatoria para un plantón por el tema del pasaje escolar del Metropolitano. De acuerdo con el pedido, se busca reducir la tarifa a s/0.50.

-Protesta de colectiveros-

Sobre la manifestación de un grupo de ‘colectiveros’ informales para este viernes, Jorge Muñoz aseguró que está tomando medidas de prevención contra cualquier caos.

“No tengo exactamente los datos de quiénes están detrás de esto. Hay dos días, mañana y pasado mañana. otro grupo que son los colectiveros que anuncian una segunda etapa de sus manifestaciones. Son dos grupos distintos”, detalló.