El domingo 11 de noviembre, en una entrevista con El Comercio, el alcalde electo de Lima Metropolitana, Jorge Muñoz, anunció su objetivo de penalizar la acumulación de papeletas de tránsito en la capital para luchar contra la impunidad en el sistema vial.

Lee esto y mucho más en nuestra versión impresa, aquí https://t.co/bUwjf5tfgR pic.twitter.com/Lmg5nBnR4g — El Comercio (@elcomercio_peru) 11 de noviembre de 2018

"Esta acumulación de papeletas administrativas se da porque no hay efectividad de la sanción. Vamos a proponer una norma para poder hacer que las faltas dejen de ser administrativas y que la acumulación de infracciones tenga naturaleza penal. Todo cambia: una cosa es decir 'Esta papeleta no te la pago' y otra cosa es cuando ya te comienzan a iniciar una acción penal. Es una propuesta que tenemos que llevar al Congreso. Que no sean solo [multas] administrativas, sino que tengan una consecuencia penal", dijo Muñoz.

Por ejemplo, ¿ser detenido varias veces conduciendo sin brevete? "Sí, claro. Vivimos en una sociedad informal. Quiero llevar el péndulo a la formalidad", agregó Muñoz.

Hoy por la mañana, luego de recibir las credenciales como alcalde electo de Lima Metropolitana, reiteró su intención de presentar un proyecto de ley al Congreso para ponerle fin a la impunidad en las pistas de la capital.

“Que esto no sea prisión por deudas, porque ese concepto no existe, pero sí una [estrategia] creativa estamos buscando que se pueda poner al servicio del orden de la ciudad. ¿Hoy en día cuál es el problema que tenemos cuando hay papeletas? Se acumula una papeleta, otra papeleta, otra papeleta y al final no pasa nada. Las combis con papeletas y con infractores al volante siguen circulando por la ciudad y eso es algo que tenemos que cortar. Justamente lo vamos a hacer el día que asumamos la responsabilidad, ya en la municipalidad vamos a presentar un proyecto de ley al Congreso”, dijo en Canal N.

Como este Diario ha informado, existe una gran cantidad de choferes que acumulan cientos de papeletas. En abril del 2018, la campaña #NoTePases denunció al ‘peor chofer de Lima’, Jesús Alberto Villarreal Tasayco, quien acumulaba 147 papeletas y conducía un auto con 28 órdenes de captura. Debía 15 mil soles al SAT y manejaba sin SOAT y con el brevete cancelado. Villarreal cometía 35 infracciones por hora, equivalentes a 19 mil soles. Ninguna de estas conductas implica sanciones penales, sino solo administrativas.