Pese a que todos los abogados con los que consultó El Comercio coinciden en que la vacancia al alcalde de Lima responde a la infracción de la Ley Orgánica de Municipalidades, Jorge Muñoz está convencido que la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) provino del mismo presidente y del gobierno central.

En la sede de la Municipalidad de Lima, aún como alcalde en funciones y sin saber en qué momento llegará la notificación ni cuál será el rumbo que tomará su sucesor, Muñoz explicó ayer sus razones para sostener que detrás de su salida hay intereses políticos.

—¿Cómo se sintió luego al conocer de la vacancia?

Indignado, me siento bien, pero estoy indignado. Estoy tranquilo porque no he hecho nada negativo. No he matado, no he robado, no he sacado la vuelta a nadie. Esta es una sanción desproporcionada por cuatro sesiones de directorio de Sedapal que asistí, cuando buscaba sumar esfuerzos por la emergencia en San Juan de Lurigancho, no había conflicto de intereses y tampoco cobré las dietas.

—¿Su abogado o el área legal de la municipalidad le advirtió que había un artículo de la Ley Orgánica de Municipalidades y de la Ley de Elecciones Municipales que podía estar infringiendo?

Nadie me advirtió. FONAFE, que es la entidad que evalúa quienes forman parte de los directorios, tampoco advirtió nada.

RAZONES DEL JNE Vacancia municipal Decisión: De acuerdo con el JNE, la vacancia de Jorge Muñoz se sustenta del numeral 4, artículo 8, de la Ley de Elecciones Municipales que le impedía ser director en una empresa estatal, y que estaba prevista como causal de vacancia en la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM), en el artículo 22.

Solicitud: En setiembre del 2021, el ciudadano Carlos Hinostroza denunció que Jorge Muñoz recibió dietas por integrar el directorio de Sedapal, entre marzo y mayo del 20219, mientras que recibía su sueldo de burgomaestre.



—¿Nadie le mencionó que ser miembro del directorio iba en contra del artículo 22?

En absoluto y el tema es que estaría en contra en tanto usara el cargo para beneficio propio. El espíritu de la norma, que es medio oculta, es que no se puede postular a la alcaldía siendo director porque lo que se busca es que nadie se beneficie de una posición del Estado para postular a la alcaldía. Acá no fue así, sumábamos esfuerzos en una emergencia por el niego de aguas servidas.

—Entonces ¿por qué solo participó en cuatro sesiones?

Era un tiempo hasta encontrar que esto estuviera debidamente encaminado y se quedó así. Esa fue la razón. Ya habiendo establecido las buenas relaciones con Sedapal, conociendo el ‘monstruo’ por dentro y teniendo los contactos se podía seguir trabajando.

—¿Se preparó para la posibilidad de que lo vaquen?

Nunca me imaginé que llegáramos a esta situación porque no tiene ni pies ni cabeza, es desproporcionado, a nadie se le puede sancionar por colaborar, por ser empáticos, ahora nadie va a poder ser proactivo.

—¿Tuvo tiempo para presentar sus descargos en el proceso ante el JNE?

Se presentaron una serie de documentos y el abogado hizo uso de la palabra hace dos o tres días.

—Usted indica que es incómodo al Gobierno ¿de qué forma cree que lo es?

Porque yo he sido sincero y crítico o mi crítica es sincera. Castillo no está trabajando bien, no gobierna bien, es una persona que no conoce el Estado, que la composición de su gabinete no es buena, tenemos la inflación más alta de 26 años, que puede tener componentes exógenos, es cierto, pero cuando uno ve cómo está la inversión privada estamos muy mal. El país no está caminando y se pone como propiedad la búsqueda de una nueva Constitución cuando hay otras cosas más inmediatas. Las políticas de salud son erráticas en pandemia, esas son muestras de que no caminamos correcta o coherentemente.

—¿Atribuye directamente a Castillo su vacancia?

Encuentro que hay fundadas sospechas de que el Gobierno Central está acá y que hay algunos intereses económicos de por medio.

—¿Como cuáles intereses económicos específicamente?

Tengo sospechas de algunas cosas que, de confirmarlas, las voy a evidenciar.

—¿Qué tenía planeado hacer en los 8 meses que quedaban de su gestión?

Toda cosecha tiene su proceso de siembra. Teníamos obras de gran envergadura que están a punto de ser entregadas a la ciudadanía, al margen de las más de 1.000 obras que ya hemos entregado, entre pequeñas, medianas y grandes. Tenemos el Óvalo Monitor, Metropolitano y Pasamayito. Eso lamentablemente ya no va a poder ser conducido por mi persona.

—¿Cuándo se inauguran?

Óvalo Monitor, la quincena de mayo y las otras para mediados de año. Tenemos obras de peatonalización en el centro avanzadas, hay varias cosas que espero se puedan continuar. Tenemos un proyecto para intervenir en 51 puntos el río Rimac, ya tiene expedientes, pero hay que ponerle cariño.

—En conferencia de prensa dijo el teniente alcalde no lo había llamado ¿qué tipo de relación tienen?

Ni cercana ni lejana.

—Pero era su teniente alcalde

Era una persona que de, alguna manera, respondía a los intereses del partido, fue una persona del partido (Acción Popular).

—¿Ya le notificaron la resolución de vacancia?

Sigo siendo alcalde porque no me han notificado y falta darle las credenciales al nuevo alcalde.

—¿Cómo espera que lo recuerden?

Como una persona honesta, limpia y trabajadora, a pesar de la pandemia e inestabilidad política, tuvimos obras y acciones como la Casa de Todos, dos casas de protección de mueres, ciclovías... Hay alguien interesado en cortar esas cosas, pero la gente lo va a recordar.

—¿A qué atribuye que la aprobación a su gestión se ha mantenido baja?

Las encuestas no son para mí un referente, sí fotografías que hay que mirar, pero hoy soy el político más aceptado, más allá que la presidencia del Congreso, que la presidencia de la República y tengo una permanencia en el tiempo mayor pese a que hay un desgaste en la política que nos hace preguntarnos si es viable este país.

—Pero la valla no es muy alta, Congreso y Ejecutivo que tienen popularidad muy baja

Cuando hay una crisis política termina arrastrando a todos, la gente dice en las calles ‘que se vayan todos’ y meten en un mismo saco a todos, es muy difícil poderse diferenciar, pero cuando haces un balance la gente se da cuenta, es inteligente.

Tras conocer la vacancia, Jorge Muñoz dio una conferencia de prensa en la que rechazó la decisión del Jurado Nacional de Elecciones y lo llamó corrupto.

—Anunció que tomaría acciones legales ¿cuáles son?

Estoy evaluando una acción de amparo y eventualmente una acción supranacional.

—¿Tiene autocríticas a su gestión?

Siempre hay que hacer autocríticas, uno siempre puede dar un poco más, informar más, comunicar más. Sí tengo que decir que hemos trabajado intensamente y con honestidad. Mis antecesores fueron encauzados por actos de corrupción, nosotros nos hemos diferenciado en ese sentido. La marca Muñoz es honestidad y quieren destruir esa marca.

—¿Quién directamente quiere destruir su marca?

Atrás del señor Castillo está el señor Cerrón y han usado a un jurado corrupto. El gobierno central está cooptando las instituciones. Hemos visto una clara muestra de un manejo diferenciado en el JNE, la señora Boluarte ha renunciado ayer a Reniec y con ella nadie se mete. Esta es una alerta roja a la democracia. Hoy es la municipalidad, mañana serán otras instituciones que no sean amigas del régimen.

—¿Cómo ve su futuro político? ¿Piensa postular a algún cargo?

Tengo que cerrar bien lo que estoy cerrando y me toca estar en la calle.

—¿A qué se refiere exactamente?

A estar en la calle, a hacer críticas desde la calle, cuestionar lo que no está bien y liderar lo que me toca liderar.

—¿Qué hará inmediatamente luego de que reciba la notificación de vacancia?

Lo primero que voy a hacer es buscar trabajo (risas). Al margen de eso, tengo que definir mi futuro, lamentablemente por una situación como la que estamos viviendo de la noche a la mañana no tengo una definición.