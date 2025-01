Las investigaciones por una presunta red de prostitución al interior del Congreso continúan. Esta vez, la extrabajadora del gobierno regional de La Libertad, Vicky Navarro, quien denunció a Jorge Torres Saravia por abuso sexual, se presentó en la Comisión de Fiscalización del Parlamento, donde ratificó que fue violentada por el exfuncionario.

La mujer contó lo que pasó antes y después de la agresión sexual ocurrida durante un viaje de campaña para Luis Valdez. Este pronunciamiento es clave en el caso, ya que en una anterior oportunidad, el ex jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso negó las imputaciones.

“Yo gritaba auxilio, pero nadie me escuchaba. Llegué hasta la manija de la puerta y no me levanté hasta el día siguiente. Yo estaba con el pantalón abajo y él en ropa interior. Le pregunté qué había pasado porque no recordaba y me dijo que nada”, señaló ante los integrantes de este grupo de trabajo.

Lo indignante es que la pesadilla de Vicky Navarro continúa hasta el día de hoy, ya que no ha encontrado justicia debido a que su denuncia fue archivada rápidamente. Ella también relató todos los obstáculos que se presentaron tras su abuso, como que no le practicaron la prueba toxicológica en la comisaría porque, presuntamente, estaba con el polo del partido Alianza Para el Progreso (antes A).

Ante ello, y ahora que tiene mayor atención de las autoridades, pidió al Ministerio Público que vuelva a abrir su caso para que el responsable reciba la sanción que corresponde.

“Se fue a solicitar que archivaran mi caso sin pasar una pericia psicológica. Estoy en conversaciones con mi abogado para solicitar que se aperture mi caso de nuevo. (...) Pido que se vuelva a aperturar mi carpeta fiscal. No pasé una pericia psicológica “, subrayó.

Luego de brindar su testimonio, Vicky Navarro reveló que le llegó una carta notarial de Jorge Torres Saravia, quien le exigió que se retracte.