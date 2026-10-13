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De acuerdo al ministro Chang, los nuevos lineamientos disiciplinarios deberían entrar en vigencia para finales de este 2026. (Foto: Andina)
De acuerdo al ministro Chang, los nuevos lineamientos disiciplinarios deberían entrar en vigencia para finales de este 2026. (Foto: Andina)
Por Joel Dávila Quiñonez

Ante reiterados casos de violencia en colegios a lo largo de todo el país, el Ministerio de Educación hoy encabezado por José Antonio Chang ha pre aprobado los nuevos Lineamientos para la Gestión de la Disciplina Escolar, el cual tiene por intención promover el orden y la autoridad en los centros educativos del país, así como establecer nuevos parámetro para prevenir y combatir la violencia, acoso y bullying escolar.

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