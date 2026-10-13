Ante reiterados casos de violencia en colegios a lo largo de todo el país, el Ministerio de Educación hoy encabezado por José Antonio Chang ha pre aprobado los nuevos Lineamientos para la Gestión de la Disciplina Escolar, el cual tiene por intención promover el orden y la autoridad en los centros educativos del país, así como establecer nuevos parámetro para prevenir y combatir la violencia, acoso y bullying escolar.

En diálogo con El Comercio, el ministro Chang dio mayores detalles sobre esta nueva norma que, antes de su aplicación, estará abierta al debate público, así como presta a incluir planteamientos desde la sociedad civil que ayuden a potenciarla.

- ¿La realización de los nuevos lineamientos tuvieron como punto de partida lo sucedido en el Liceo Naval?

Han sido un cúmulo de cosas. Por ejemplo, la mayoría de casos están dentro de SiseVe, el cual nos ha servido como un instrumento estadístico. Hemos visto que había una falta de compromiso de la institución educativa en corregir este tipo de problemas, pero el reclamo de maestros y directores era muy fuerte, no tenían las herramientas suficientes para enfrentar este problema.

La presentación de los nuevos lineamientos de disciplina se dieron durante una actividad oficial al lado de la presidenta Keiko Fujimori. (Foto: Andina)

- Los nuevos lineamientos incluyen la expulsión de un alumno agresor ¿En qué se diferencia del traslado de oficio que se aplica actualmente?

El único mecanismo que existe en este momento es cuando el muchacho ha cometido una falta que puede ser considerada delito. Pasa a la Fiscalía, al Poder Judicial y el juez que determina si irá a un reformatorio. En este caso, lo vemos según el nivel de falta que tenga el alumno, pues puede ser trasladado a un centro juveniles de diagnósticos, de rehabilitación, centros educativos disciplinarios.

- Si un alumno es expulsado por violencia ¿El Estado renuncia a su rol formador al negar el derecho del menor a estudiar?

No se renuncia a ese papel, lo que se está haciendo es que en cada UGEL, a través de una plataforma con que cuenta el ministerio, puedan seguir de manera virtual las áreas curriculares. Estamos planteando que en cada UGEL exista un centro de reinserción social con soporte psicológico para el alumno y su familia.

Es necesario trabajar con la familia, porque cuando pasan este tipo de problemas, por lo general, es porque hay problemas en casa de esa naturaleza. Todo es progresivo y tiene que ver con criterios de proporcionalidad, no todas las faltas tienen el mismo nivel de gravedad, para ello es importante tener en cuenta la edad, el historial de conducta, el contexto, grado de daño causado, el grado de arrepentimiento.

De esta forma se aplicará la identificación y registro de faltas de acuerdo a los nuevos lineamientos de disciplina dados por Minedu. (Ministerio de Educación)

- Si bien ha quedado claro que la aplicación de estos lineamientos para escuelas públicas ¿Cuál será el papel de los colegios privados en el marco de esta nueva norma?

Para la escuela pública hemos dicho algunas características como el corte de pelo, el no pintado del cabello, el no uso de piercings, aretes, cosas que puedan lastimar el cuerpo o el uso de faldas a alturas razonables, son de cumplimiento obligatorio, pero dejamos en libertad a los colegios privados porque muchas de estas ya lo han regulado antes de esta presentación.

- ¿Esa misma libertad se aplicará para casos de violencia escolar?

Son obligatorias para todos. Estamos dando instrumentos a las escuelas, a sus directores y profesores, porque lo que ha sucedido es que antes estaban temerosos de tomar medidas correctivas porque eran denunciados. Al amparo de una norma van contar con soporte legal para accionar.

- En casos de faltas graves, de acuerdo a los nuevos lineamientos ¿Qué medidas adoptarán los colegios y cuáles serán los límites de su accionar?

Las faltas tienen gradualidades que van desde amonestación, suspensión y separación; las dos últimas tienen que seguir el debido proceso, para lo cual se conforma un comité de gestión institucional que participa en el proceso. Si los padres sienten que la medida no es correcta o no está debidamente fundamentada pueden solicitar una reconsideración ante la misma escuela. Si se enmienda, entonces el Minedu o la UGEL tendrán que evaluar si hubo excesos.

Chang aseguró que los nuevos lineamientos no negarán el derecho a la educación de un menor expulsado, contando con soporte para él y su familia. (Foto: Minedu)

Solo en caso de separación definitiva la familia cuenta con tres días hábiles para solicitar la reconsideración, mientras la institución dispone de 5 días para resolver la reconsideración.

- ¿Cómo el Estado asegura que la disciplina tenga un carácter formativo? ¿Cómo diferenciar un caso producto de salud mental de otro por violencia familiar?

Después de cada decisión, sobre todo de las más altas, hay una comunicación a la familia a fin de tomar compromisos para que podamos, en conjunto, atacar el problema. En mi opinión, se trata de un problema de descuido familiar. Los padres de familia, de alguna manera, se han liberado del tema educativo, han relajado las normas familiares y han dejado que los muchachos estén muy libres en su albedrío.

Ahora bien, si se trata de un problema de salud mental, obviamente, el colegio o el ministerio o la UGEL o la dirección regional tienen que dar soporte y seguimiento a la situación del alumno.

Si bien actuaremos con firmeza en cuanto a medidas de suspensión, llamados de atención, condicionamiento de matrícula y expulsión, lo que sí está terminantemente prohibido es el castigo físico, la humillación. Sancionaremos al profesor o director que vaya por ese camino.

Los nuevos lineamientos disciplinarios del Minedu nacen producto de la perdida de autoridad de maestros y directores, así como los cada vez en aumento casos de violencia escolar. (Foto: Andina)

- ¿Van a recibir sugerencias de especialistas para mejorar los lineamientos de disciplina escolar?

Con la prepublicación creo que tienen la mejor de las oportunidades para hacer sus sugerencias. No somos cerrados para decir que tenemos la razón al 100 por ciento, pero sí hay cosas que para nosotros son innegociables, como el retorno de autoridad al docente y al director para que la escuela no tenga este tipo de violencia que hemos visto en los últimos tiempos.

- ¿Cuándo entrarán en vigencia los nuevos lineamientos? ¿Para el Año Escolar 2027?

La norma de aprobación de estos reglamentos exige que se pre publiquen por 15 días. Luego, recibimos todas las sugerencias, comentarios, recomendaciones, los cuales vamos a revisar. Calculo que en 30 días deberíamos tener la versión final publicada y vigente. Una vez aprobada, los colegios tienen 30 días para adecuarse. Estaríamos hablando alrededor de finales de año.