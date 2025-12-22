El presidente de la República, José Jerí, afirmó que su gobierno dejará las condiciones necesarias para que la próxima administración continúe la lucha contra la delincuencia, al señalar que el trabajo del Ejecutivo apunta a construir bases sólidas más allá del tiempo de mandato.
LEE: Fiestas de fin de año: terminales de Lima registran alza de pasajes al sur
“Esta guerra no la voy a perder. Tampoco por el tiempo la voy a ganar. Pero el que viene va a tener la cancha preparada para que la gane”, declaró durante una actividad oficial.
Newsletter Buenos días
En ese contexto, Jerí indicó que existe un trabajo coordinado con los ministros de Estado y autoridades regionales para consolidar estructuras funcionales que permitan sostener y reforzar las estrategias de seguridad ciudadana en el futuro. Precisó que el compromiso del Ejecutivo no se limita al periodo de gobierno, sino a generar condiciones que perduren en el tiempo.
El mandatario señaló que el Ejecutivo intensificará sus acciones para enfrentar la criminalidad en todo el país. “Vamos a triplicar los esfuerzos de ahora en adelante para poder eliminar la delincuencia”, afirmó. Detalló que los ministros ya tienen identificadas las acciones que se deben reforzar y que estas se aplicarán con mayor intensidad, especialmente durante las celebraciones de fin de año.
Asimismo, exhortó a los funcionarios públicos a mantener un alto nivel de compromiso, incluso fuera del horario laboral habitual, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población. “Tenemos que darle tranquilidad, que nuestra población celebre con sus familias en tranquilidad”, sostuvo.
Por otro lado, Jerí reconoció que en algunas regiones del país se han implementado estrategias que han permitido reducir la delincuencia y mejorar la percepción de seguridad ciudadana. Indicó que estos casos deben ser analizados para identificar las medidas que pueden replicarse en otras zonas del país.
Señaló que, si bien cada región tiene características particulares, corresponde al Ejecutivo evaluar qué acciones funcionan y adaptarlas a las distintas realidades locales, con el fin de obtener resultados concretos.
Jerí resalta presencia activa del gabinete
El jefe de Estado destacó que su gabinete no se limita a labores administrativas, sino que mantiene una presencia constante en campo. “Hay un gabinete que trabaja, un gabinete que fuera de sus funciones está también en la cancha”, manifestó.
MÁS: Ciro Castillo: video muestra al gobernador del Callao en clínica minutos antes de llegada de la Policía
Finalmente, invitó a la ciudadanía a observar las actividades que desarrollan los sectores del Ejecutivo durante las noches y madrugadas, como muestra del compromiso asumido por el gobierno en materia de seguridad, y reiteró que la gestión se ejecuta “en la cancha” y no solo desde los despachos oficiales.
TE PUEDE INTERESAR
- Línea 2 del Metro: la tuneladora Delia llegó a estación Universidad San Marcos
- Indecopi abre proceso sancionador contra Banco Falabella por presuntas trabas a reclamos
- Restringen circulación de vehículos de transporte de personas en el Serpentín de Pasamayo
- EsSalud declara Alerta Amarilla nacional para garantizar atención en Navidad y Año Nuevo
- Áncash: 28 heridos tras choque entre buses en la Panamericana Norte
Contenido sugerido
Contenido GEC