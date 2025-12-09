El presidente José Jerí participó este martes en la ceremonia castrense por el 201° aniversario de la Batalla de Ayacucho y el Día del Ejército del Perú.

El acto, en el que también participaron otras autoridades como el titular del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, y el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, además de mandos militares, se realizó en el Cuartel General del Ejército, ubicado en el distrito limeño de San Borja.

Durante su discurso oficial, el presidente José Jerí expresó su apoyo incondicional al Ejército peruano en el camino hacia su modernización, para que, según señaló, “siga cumpliendo con honor su misión con los 34 millones de peruanos”.

"Nuestra lucha, nuestro compromiso es uno, devolver al Perú al camino de la grandeza, y solo hay una forma de lograrlo, trabajando sin pausa y en unidad, como lo hemos hecho desde el primer día en que ingresamos a Palacio de Gobierno“, sostuvo.

El jefe del Estado también dijo que no le “temblará la mano” en la lucha contra el crimen organizado.

“Por eso, en la lucha contra la delincuencia, cuando nuestro Ejército es convocado, seguimos y seguiremos a la ofensiva. No daremos tregua al crimen. No retrocederemos ni nos rendiremos nunca... y no nos temblará la mano jamás para tomar las medidas que sean necesarias si por medio está la tranquilidad y la paz que merecen todos los peruanos“, manifestó Jerí en la ceremonia militar.

