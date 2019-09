José Rodríguez: “Barrio Seguro llegará a Barranco el próximo año” | ENTREVISTA

En medio de una denuncia –viralizada en redes sociales– sobre un supuesto intento secuestro a un niño en el malecón Paul Harris, el alcalde de Barranco, José Rodríguez, habla sobre la lucha contra la delincuencia en su distrito.

— Antes de los rumores de secuestros, ya se reportaban constantes robos e incluso balaceras. ¿Qué está pasando en Barranco?

Estamos en una ciudad con altos índices de violencia y un problema muy delicado con la dotación de policías que no alcanza. La delincuencia en Barranco es consecuencia de lo que pasa en toda Lima. Sin embargo, nosotros recibimos un serenazgo desorganizado, sin capacitaciones, un distrito en cero respecto a seguridad.

— Pero va casi un año de gestión...

En nueve meses hemos tenido más de 2.000 intervenciones del serenazgo y solo en el último trimestre se han realizado 150 capturas, la mayoría por robos menores y microcomercialización de droga. Sí hubo balaceras, pero fueron hechos aislados.



— ¿Con cuántos serenos cuentan?

Tenemos 120 serenos y 12 unidades para patrullaje. Además, contamos con 66 cámaras de vigilancia, pero esperamos llegar a 75 a fin de año.

— ¿Cuáles son los puntos críticos del distrito?

Los barrios limítrofes con Surco son los que nos generan bastante problema. Manuel de la Fuente Chávez, Talana, Parque Alto son las zonas más complicadas y últimamente en el malecón también se están produciendo robos y hay presencia de personas que consumen drogas.

— Al inicio dijo que no hay suficientes policías. ¿Cuántos más necesitan?

Barranco tiene 34 mil habitantes, pero una población flotante altísima, sobre todo los fines de semana. Eso amerita un trato especial. En la comisaría hay entre 40 y 50 efectivos, pero los que hacen patrullaje son al menos una decena. Estamos pidiendo que la dotación extra de policías por los Juegos Panamericanos se quede.

— ¿Ha conversado con el Ministerio del Interior?

Me he reunido con el general César Gentile [director de Seguridad Ciudadana del Mininter] y nos ha ofrecido operativos especiales. Además, el próximo año Barranco va a participar en el programa Barrio Seguro, con lo que nos van a dotar de entre 20 y 30 policías adicionales para las zonas complicadas.

¿QUÉ ES BARRIO SEGURO? Estrategia Multisectorial Barrio Seguro del Ministerio del Interior empezó en el año 2016 con la finalidad de intervenir zonas con altos índices de criminalidad. En Lima, el programa ha llegado a sectores de La Victoria, Cercado, El Agustino, San Juan de Lurigancho, Callao, entre otros. Según cifras oficiales, en las zonas donde se aplica la presencia policial se ha incrementado en 30%.



— El martes, en reunión con las juntas vecinales, dijo que en cuatro años no se puede disminuir la delincuencia. ¿Pero hay metas a corto plazo?

Lo que he pretendido plantear es que se trata de un problema que no tiene solución inmediata, eso no debe escandalizar porque es un tema real. Sin embargo, tenemos indicadores que vamos a reducir paulatinamente. Por ejemplo, apuntamos a reducir el consumo de alcohol en la vía pública, la principal queja de los vecinos, seguida de los ruidos molestos. La meta también es aumentar para el próximo año a 140 o 160 serenos.



PIDE PRUDENCIA

​El presunto intento de secuestro en el malecón Paul Harris es investigado por la policía. El último lunes, a través de audios difundidos en WhatsApp, una mujer denunció que dos sujetos habrían intentado llevarse a su hijo. El alcalde aseguró a El Comercio que las cámaras del distrito no grabaron algún vehículo con las características señaladas en la denuncia.



Agregó que los audios sobre otros supuestos casos similares buscarían generar pánico en el distrito, pues no hay reportes de secuestros a niños en Barranco o distritos aledaños.

El presunto intento de secuestro de un menor habría ocurrido a la altura de la cuadra 3 del malecón Paul Harris. El caso fue denunciado a la policía 24 horas después de salir en redes sociales. (Foto referencial: GEC)

"Sin desvalorizar esta denuncia que está en investigación, quiero poner en alerta que han aparecido al mismo tiempo audios que reportan secuestros en otros colegios e incluso se habla de una red desde la cárcel. En nuestro país somos expertos en psicosociales y hay gente que aprovecha cualquier oportunidad para filtrar cosas de este tipo y desestabilizar a las personas. Me preocupa que esto genere una oleada de comentarios y trascendidos que siembran el pánico y no ayudan a manejar el problema en su real dimensión", dijo.



Instó a los vecinos a utilizar los medios oficiales de la Municipalidad de Barranco, el serenazgo distrital y la Policía Nacional del Perú para reportar hechos delictivos de forma inmediata. La central de emergencia PNP es 247 - 1160 y la central de emergencia Serenazgo es 719 2055.