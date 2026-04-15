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José Samamé fue detenido por 48 horas durante la investigación por demoras en la entrega de material electoral por la ONPE. (Foto: Andina)
José Samamé fue detenido por 48 horas durante la investigación por demoras en la entrega de material electoral por la ONPE. (Foto: Andina)
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José Samamé Blas, exgerente de Gestión Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), fue liberado hoy miércoles tras cumplirse el plazo legal de su detención preliminar.

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