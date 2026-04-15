José Samamé Blas, exgerente de Gestión Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), fue liberado hoy miércoles tras cumplirse el plazo legal de su detención preliminar.

El exfuncionario permaneció 48 horas bajo custodia policial en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades y fallas logísticas durante la instalación de mesas en las Elecciones Generales 2026.

La liberación se ejecutó luego de que venciera el periodo de arresto dispuesto por el Ministerio Público, permitiendo que Samamé afronte las pesquisas en libertad.

El renunciante funcionario de la ONPE es investigado por el presunto delito de omisión de funciones y rehusamiento de actos funcionales, derivado de los incidentes que impidieron el sufragio de miles de ciudadanos en diversos locales de votación de Lima Metropolitana el pasado 12 de abril.

El Ministerio Público inició estas indagaciones para identificar a los responsables del fracaso en la distribución de las cédulas y ánforas, situación que afectó directamente a 211 mesas de sufragio. Según registros oficiales, esta deficiencia perjudicó a más de 52,000 electores, obligando incluso a la reprogramación de la jornada de votación en algunos sectores de la capital debido a la ausencia de los insumos necesarios.

Un elector deposita su voto en el ánfora durante la extensión de la jornada en Lima Metropolitana. (Fotos: Lenin Tadeo/@photo.gec)

Las autoridades centran la investigación en la adjudicación del contrato a la empresa Servicios Generales Galaga, firma encargada del despliegue logístico por un monto de S/36,9 millones. Se ha cuestionado que la compañía obtuviera la buena pro a pesar de contar con antecedentes de sanciones e incumplimientos previos con el organismo electoral.

Galaga exige disculpas

La empresa Servicios Generales Galaga SAC solicitó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que emita aclaraciones y ofrezca disculpas públicas por los perjuicios ocasionados a su imagen institucional, tras las incidencias registradas en el traslado de material electoral en Lima Metropolitana.