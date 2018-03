Joven denuncia que modelo de reality le fracturó la nariz

Edgar Harold Cóndor Castillo tiene fractura del hueso nasal, una desviación del tabique y el rostro desfigurado. Este fue el resultado de una gresca ocurrida hace una semana en una discoteca del sur de Lima.



El joven denunció que fue el modelo de reality Greg Michel quien le causó este daño, tras una confusión por el uso de un box en la discoteca donde ambos se encontraban con sus amistades.

“Cuando yo me acerco a saludar el me respondió de mala gana. El mismo fue a hablar con gente de seguridad y le dijeron que era mi box”, dijo Cóndor Castillo en informe de América Noticias. Contó que el hecho ocurrió hace una semana en la que no podía gesticular.

Adolfo Bazán, abogado del afectado, indicó que denunciarán penalmente al modelo belga por lesiones graves, desfiguración del rostro y los más de 30 días de atención médica que demandará el tratamiento.

Por otro lado, Michel, quien se hizo famoso por participar en programas de TV, señaló en el informe periodístico que actuó en defensa de su acompañante. Dejó el caso en manos de su abogado.