La madre de Jon Cordero Morales (24), Verónika Morales, informó que su hijo fue herido con un perdigón en la espalda durante su participación en la marcha del sábado contra Manuel Merino, exactamente en la médula, lo que lo ha llevado a estar postrado en una cama del hospital Loayza, ubicado en el Cercado de Lima.

En diálogo con Canal N, Verónika Morales indicó que los doctores le dijeron que debido al daño en la médula, aparentemente no volvería a caminar. Jon Cordero tendrá que ser sometido a una segunda operación que le ayudaría a estar sentado.

“Mi hijo se siente mal, me dice: ‘mamá yo solo fui a una marcha pacífica, no pensé en esto, no pensaba en darte esa preocupación’. Yo le digo que esté tranquilo, que vamos a salir adelante”, señaló la madre.

“Le han sacado el perdigón, pero necesita otra operación. Esa operación solo será para que esté sentado porque en estos momentos solo está echado y no puede moverse, no puede caminar. ¿El material del perdigón? No lo tengo, no he preguntado hasta ahora”, agregó.

Ante esto, los amigos y familiares -con carteles en mano- pidieron ayuda para Jon Cordero a fin de que pueda recibir una atención más especializada y pueda volver a caminar.

Esta mañana, la Policía Nacional volvió a negar el uso de canicas y perdigones de plomo durante la segunda marcha nacional que se desarrolló el sábado y en la que fallecieron dos jóvenes durante los enfrentamientos.

En conferencia de prensa, el general PNP Víctor Zanabria Angulo detalló que los cartuchos con proyectiles metálicos -con los que habrían sido heridos los manifestantes- no son de uso de la institución policial. Por el contrario, indicó que estos son accesibles a la ciudadanía.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Protestas, muertes y falta de gobierno: así informan las agencias internacionales sobre Perú