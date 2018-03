Joven con sordera denuncia agresión de policía [VIDEO]

Martín Gabriel Hammer Coquis tiene sordera. El viernes por la mañana se dirigía a su trabajo, por la avenida Angamos con Paseo de la República, cuando fue agredido por un policía. Debido a su problema de audición, no escuchó el pedido policial.



“Estaba caminando por la avenida Angamos, yendo a mi trabajo, luego un policía viene por atrás, me golpea, me jala y me empuja donde estaban muchos policías”, dijo Hammer Coquis en informe de América Noticias.

En ese momento había una operación policial. Los agentes solicitaban el DNI a transeúntes. Tras ser agredido, presentó su carné del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis). Otro colega policial le pidió disculpas a nombre del mal agente que fue identificado como Chano Tito Arellano Jara.

“Tiene que pedir disculpas públicas. No es posible que sus amigos pidan disculpas por él”, exigió Hammer Coquis, quien intentó poner una denuncia en la comisaría de Surquillo pero fue rechazada. Por otro lado, Arellano Jara tendría antecedentes de agresión a otras personas, según informe periodístico.