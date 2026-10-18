Su experiencia de varios años como alcalde (desde el 2011 hasta el 2018), más sus estudios de administración de empresas y una especialización en gestión municipal son su carta de presentación para volver a ser alcalde de un distrito en el que ya fue autoridad: La Molina. Conoce en esta entrevista más de la propuesta de Juan Carlos Zurek.

¿Cómo se siente por volver tras ocho años al sillón municipal?

Honrado y agradecido con los vecinos por este tercer periodo que me confían, lo tomo con bastante humildad, con compromiso y responsabilidad de hacer bien las cosas en el futuro, para que La Molina brille nuevamente.

¿Cuál es su diagnóstico de cómo está La Molina hoy?

Hay situaciones que se han vivido y que deben de revertirse. La situación de los adultos mayores, la suspensión arbitraria que sufrió la salud en el distrito, el enfrentamiento con niños neurodivergentes como el caso de ARIE. Y estaba revisando también el avance de los proyectos que se vienen ejecutando y por qué hay una pésima ejecución presupuestal en La Molina, creo que somos el puesto 31 a nivel de ejecución de gasto de inversión. Eso nos preocupa, porque teniendo recursos no hay capacidad de administrativa para gestionarlos.

¿Cuáles son los tres ejes que marcarán su gestión?

Los programas sociales, que tienen que volver; la residencialidad del distrito, que nos preocupa porque Lima la ha vulnerado con una ordenanza que aprobó un plan urbano con criterios lesivos para La Molina y que tenemos que revertir. Esa situación nos preocupa mucho y estamos conversando con Lima para ver cómo revertirla. Y, como tercer eje, estarían la seguridad ciudadana y la mejora del tránsito.

Hay un proyecto de la Municipalidad de Lima para mejorar el tránsito en La Molina y otros distritos. ¿Cómo los va a beneficiar?

Es un proyecto de semaforización. Son más de 500 intersecciones que el área de movilidad urbana viene avanzando con un crédito no reembolsable que el Banco Mundial ya otorgó a la municipalidad metropolitana para mejorar y La Molina va a ser beneficiada con 36 intersecciones y con cámaras inteligentes de gestión de tránsito para sancionar infracciones, entre otras cosas.

Usted fue uno de los principales promotores de túnel La Molina - Miraflores. ¿En qué estado se encuentra este proyecto?

En 2014 hicimos esta propuesta de un mecanismo privado de inversión o de APP para desarrollar esta importante obra. Lastimosamente Castañeda Lossio, que era la autoridad competente, no suscribió el contrato y se perdió una importante oportunidad para La Molina. El gobierno central ha sido claro, no hay financiamiento público para este proyecto y ha orientado a que busquemos la viabilidad con ProInversión, cosa que vamos a hacer próximamente con credenciales, estaremos coordinando para que puedan recoger este proyecto y e incorporarlo a su portafolio. También en el marco de la campaña, el señor López Aliaga ha señalado la voluntad de financiar con recursos metropolitanos este proyecto. Vamos a coordinar con él, si fuera el alcalde de Lima, para que esto pueda darse. Son dos vías que vamos a llevar adelante para para poder materializar esta importante obra.

¿Cómo mejorar la transitabilidad en la zona del óvalo Monitor? Se construyó un bypass que tampoco ha sido la solución.

Javier Prado tiene que resolver varios nudos, uno de esos era Monitor, que se llevó adelante, pero tiene que continuarse con la obra que se suspendió, que es la ejecución del bypass de Frutales con la avenida Circunvalación Golf Los Incas. Este proyecto está con contrato firmado y vamos a coordinar también con Lima para que esto pueda iniciar en el mes de enero. Sería lo más conveniente por la suspensión de las actividades educativas en el verano, los cuales debemos aprovechar.

Se ha mostrado contrario con el plan de desarrollo urbano de Lima Este. ¿Cómo afecta a La Molina esta ordenanza?

Nosotros estamos iniciando una acción de inconstitucionalidad, estamos comprando el kit para poder reunir las 5 mil firmas que se requiere para declarar la inconstitucionalidad de esa ordenanza. Asimismo, una acción de amparo ante el Poder Judicial. Hemos conversado con el alcalde Reggiardo y con gerentes municipales y se les ha expresado que los criterios para poder desarrollar ese plan son complicados para nosotros, que somos un distrito residencial de muy baja densidad.

En materia de seguridad ciudadana, ¿qué tiene pensado?

Las primeras acciones en los 100 días tienen que ver con retomar el cuerpo de serenazgo que está a menos del 50% en el número de efectivos. Hay 300 serenos y deberíamos tener 700, que es lo que los vecinos pagamos. Esta administración saliente ha considerado que debería prescindir del efectivo de serenazgo con la idea de sustituirlo tecnológicamente, lo cual es complementario para nosotros y no es reemplazable. Entonces vamos a retomar en principio el número adecuado de serenos, asegurar el territorio con más patrullaje y posteriormente vamos a ir a la implementación de los sistemas tecnológicos, para poder hacer en La Molina una reconversión de nuestra central de videovigilancia. Nosotros decimos que en La Molina vuelve la seguridad.

¿Cómo va a trabajar su distrito la llegada del fenómeno de El Niño?

Lamentamos que no haya existido una labor preventiva, era lo que tocaba en estos plazos. Sabemos que tenemos que llegar a dar respuesta inmediata al desastre, atender en la situación que pudiera ocurrir. Vamos a tener la cobertura presupuestal necesaria y luego de eso vamos a contar con el tiempo necesario para poder limpiar, a través de maquinaria pesada o retroexcavadoras, cualquier situación que ya se produjo en el año 2023 en las quebradas, algunas se activaron en la Planicie, en Rinconada y en Musa. Estas quebradas produjeron deslizamientos sin huaicos, en el marco del fenómeno Yaku, que fue relativamente leve comparado con lo que podríamos tener. Lo que se ha debido hacer es trabajar en la labor preventiva, tener brigadistas identificados y asignados por zonas, para hacer algunas obras necesarias como los muros de contención o la colocación de sacos de arena para poder canalizar el caos en las quebradas. Pero no se ha hecho nada de eso y nosotros tendremos que soportar el momento más difícil.

Zurek se impuso en las elecciones distritales en La Molina, donde ya fue alcalde en dos periodos consecutivos. Foto: Fernando Sangama / GEC. / Fernando Sangama

¿Por qué es importante que ARIE, institución de que trata trastornos del neurodesarrollo y discapacidades infantiles vuelva al distrito?

Vamos a entablar en el marco de la transferencia una reunión para temer la información pertinente. Queremos una negociación extrajudicial que permita que se deje de lado el proceso judicial para lograr la apertura del centro de terapias y de todas las actividades, porque la población vulnerable lo necesita, se quedaron sin atención y creemos que no es nada favorable que sigamos judicializadas por 8, 10 o más años y sin poder tener la atención de este centro.

En el año 2011 creó la Molicard para dar incentivos a los vecinos que pagan a tiempo sus tributos. ¿Ahora contempla alguna opción así?

Siempre es importante el incentivo al buen pagador y premiar ese conducta y cultura de pago puntual, así que por supuesto que se llevará adelante, desde luego.

Por último, ¿cuál es su mensaje para los vecinos de La Molina, donde volverá a ser autoridad desde enero del 2027?

A los vecinos, decirles que ya estamos seleccionando al mejor equipo de funcionarios, con experiencia y trayectoria. Vamos a responder con trabajo. Estén tranquilos, porque saben que han elegido a una autoridad cercana.