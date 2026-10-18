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Juan Carlos Zurek, virtual alcalde electo del distrito de La Molina para el periodo 2027-2030, tras postular con el partido Somos Perú. Foto: Fernando Sangama / GEC.
Juan Carlos Zurek, virtual alcalde electo del distrito de La Molina para el periodo 2027-2030, tras postular con el partido Somos Perú. Foto: Fernando Sangama / GEC.
/ Fernando Sangama
Por Miguel Rocca

Su experiencia de varios años como alcalde (desde el 2011 hasta el 2018), más sus estudios de administración de empresas y una especialización en gestión municipal son su carta de presentación para volver a ser alcalde de un distrito en el que ya fue autoridad: La Molina. Conoce en esta entrevista más de la propuesta de Juan Carlos Zurek.

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