Incluso, Santiváñez aseguró que la diferencia en el número de homicidios perpetrados entre el 2023 y 2024 es de cerca de 60, pero que, de esa cifra, unos 28 eran crímenes de policías.

“Más de 2 mil muertos en el 2024 en comparación al 2023, dicen por muerte violenta, homicidio. Yo les hago una pregunta a todos ustedes: ¿Señores policías, la muerte de un atropellado por un conductor en estado de ebriedad no es homicidio? Esos homicidios están en ese número, por eso es que la diferencia del 2024 con el 2023, solo en el ámbito de homicidios relacionados a conductas criminales, no es más de 60, y, de esos 60, 28 son policías. Entonces, el incremento no fue del 1%, pero la prensa hace un show de todo este tema”, manifestó Santiváñez durante un evento en Piura, el pasado 1 de febrero.

Las críticas del ministro del Interior contra el Sinadef son constantes y vienen ocurriendo desde que las cifras de dicho registro advertían de un alarmante incremento del número de homicidios en el 2024. Hace un mes, Santiváñez afirmó que, al revisar un 23% de la información que almacena el Sinadef, se ha detectado que, supuestamente, unas 56 declaraciones de homicidios son falsas y que habría “una manipulación” en la data del 2024.

El Perú afronta una ola de criminalidad actualmente.

“El sistema del Sinadef tiene una discrepancia con el sistema Sidpol (Sistema Informático de Registro de Denuncias Policiales), por el cual nosotros nos guiamos, que son de las denuncias e investigaciones policiales que nosotros hacemos respecto a la comisión de delitos. Discrepa porque nosotros hemos advertido en una investigación, que ya la vamos a hacer pública, y solamente revisando el 23% del Sinadef, que aproximadamente 56 declaraciones de homicidios son falsas. Quiero dejar constancia que la data del Sinadef, para nosotros, respecto al 2024, al menos ha tenido un tipo de manipulación”, añadió.

El Comercio trató de entrevistar al ministro del Interior para que amplíe su declaración sobre el Sinadef, pero no obtuvimos respuesta en el Mininter.

“En el Sinadef las muertes por atropello están separadas de los homicidios”, asegura analista de datos

El analista de datos Juan Carbajal señaló, ante las expresiones del ministro Juan José Santiváñez, que no existe en el Sinadef una señal que evidencie que un grupo de muertes por atropello haya sido registrado como homicidio en dicho sistema.

En diálogo con El Comercio, Carbajal remarcó que las subdivisiones sobre las causales de las muertes violentas están bien establecidas en el Sinadef, por lo que las muertes por “homicidios” y por “accidente de tránsito” están separadas.

“En el Sinadef hay una clasificación de muertes violentas y estas, a su vez, se subdividen en accidentes de trabajo, accidente de tránsito, suicidios, homicidios u otro accidente. Y hay una sexta clasificación que se le llama “No se conoce”, esto porque, en la medida que avanza el tiempo, esa información como está en investigación la van actualizando. Es importantísimo que ese se sincere con el devenir del tiempo”, manifestó.

“Con eso se evidencia, y revisando los propios datos del Sinadef, y se corrobora que las muertes violentas por accidente de tránsito están separadas de las muertes violentas por homicidio, no van juntas”, agregó.

El acceso al sistema de registro de defunciones solo será con DNI electrónico, informó el Minsa. (Foto: Gerencia Regional de Salud de Lambayeque/X)

“Me he tomado la delicadeza (de revisar), cuando el ministro dio esa declaración, en ese momento había 190 registros, y los revisé uno por uno y ninguna da una señal de que estas provengan de un accidente de tránsito, y más aún que más del 70% de esas muertes violentas por homicidio son causadas por armas de fuego, otras tantas por arma blanca, otras por asfixia, otras por agresión física”, precisó.

Incluso, advirtió que la cifra de muertes podría aumentar, ya que, como lo dijo anteriormente, la subdivisión del Sinadef denominada “No se conoce” almacena los casos cuyas causas de muerte aún están en investigación.

“Hay un grupo dentro de las muertes violentas las clasificadas como “No se conoce”, que si este número se llegase a sincerar, a determinar si fue suicidio, homicidio u otro tipo de muerte violenta, las cifras serían mayores. Por eso hablamos siempre que en el Sinadef, incluso con los registros existentes, hay subregistros”, manifestó.

Carbajal consideró que, por lo menos, lo expresado por el titular del Mininter sobre el Sinadef “es un dato impreciso” producto de que alguna persona le entregó dicha información sin revisar con detenimiento los datos abiertos de dicho sistema.

Advierten que “hay un gran subregistro” en el Sinadef sobre la cifra de homicidios

El sociólogo Arturo Huaytalla Quispe, especialista en seguridad ciudadana y políticas públicas, advirtió que hay “un gran subregistro” en el Sinadef respecto al número de homicidios, pues explicó que dicho sistema del Ministerio de Salud solo cuenta certificados de defunción. En ese contexto, remarcó que existen tres informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que señalan que los certificados de defunción tienen un nivel de baja calidad en sus datos.

Huaytalla afirmó que las cifras del Sinadef “son conservadoras en el número y limitadas en la metodología para contar homicidios”, por lo que consideró que “se requiere contar bien y rápido”.

“Lo que sostengo es que la crisis de inseguridad que tiene hoy el país no solo está en las calles y en las viviendas, sino también en los datos. Estos datos, en realidad, están mostrando es un gran subregistro del número de personas que es víctima de homicidios”, aseveró en RPP.

La Policía ha desplegado acciones para contrarrestar la ola criminal

“El Sinadef, que es el sistema que ahora está como referencia, señala que, para el año 2024, hay 2040 homicidios. Sin embargo, la cifra de la Policía está alcanzando, para el año solo 23, casi cinco mil homicidios”, añadió.

“Lo que estamos viendo son varios datos en función al tipo de información que tienen las instituciones. El Sinadef lo que cuenta, en realidad, son los certificados de defunción, pero estos certificados, hay tres informes de la OMS (Organización Mundial de la Salud) que sostienen esto, tienen un nivel de baja calidad de sus datos. Casi el 50% de los fallecidos no son registrados”, advirtió.