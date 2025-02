En medio de los cuestionamientos a su labor contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, lanzó una estadística que ha generado diversos comentarios. Él aseguró que, del número de homicidios ocurridos en el Perú durante el 2024, más del 70% son de personas con antecedentes penales . Incluso, recordó que, un día del pasado fin de semana, se reportaron siete fallecidos, de los cuales, según dijo, seis tenían prontuario.

En su presentación ante la Comisión de Defensa Nacional del Congreso, el integrante del Gabinete Ministerial aseguró que los homicidios que se registran en el país es producto del enfrentamiento entre bandas criminales. En ese contexto, Santiváñez enfatizó que al Ministerio del Interior y a la Policía le preocupa que, en medio de de enfrentamientos entre criminales, haya una víctima inocente.

Juan José Santiváñez, ministro del Interior. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

“En homicidios se tuvo un crecimiento del 8%. En esto hay que ser claros. De los fallecidos, que definitivamente toda pérdida de vida es lamentable, pero, de los fallecidos, más del 70% eran personas con antecedentes penales porque los criminales están peleándose por el control del mercado criminal”, afirmó el titular del Mininter.

“Los mercados criminales, entre ellos, se están atentando. Nuestra preocupación, en el sector Interior, es que lamentablemente cuando estas bandas se atacan entre ellos puede sufrir las consecuencias un inocente. Y esa sí es la preocupación del Ministerio del Interior y de la Policía”, agregó.

“Cuando atacan a otra persona pueden recibir agresión un inocente. También han ocurrido casos, esto hay que advertirlo y reconocerlo, de personas que han sido víctimas de actos criminales, de actos extorsivos. Los hemos detenido (a los asesinos), pero muchas veces no hay denuncias de por medio”, expresó Santiváñez.

General PNP Óscar Arriola valida las cifras dadas por Santiváñez

El general PNP Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la Policía, validó las cifras dadas por Juan José Santiváñez y aseguró que cuando ocupó la jefatura de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), en el 2022, el porcentaje de personas asesinadas que tenían antecedentes penales era del 85%.

“Yo he sido director de Investigación Criminal, es decir, de homicidio, secuestro, robo y crimen organizado, y para el año en que estuve, en el 2022, la data de los que tenían antecedentes era del 85%”, manifestó Arriola.

El general PNP Oscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la Policía. (Foto: Julio Reaño / El Comercio) / JULIO REAÑO

En ese contexto, afirmó que, al igual que Santiváñez, los actos de sicariato forman parte de la disputas entre bandas criminales. Recordó que en el 2024, en Arequipa, hubo siete crímenes como parte de los enfrentamientos entre las bandas venezolanas ‘Los Gallegos’ y ‘Los Orientales’. También mencionó el asesinato de Israel San Román, alias ‘La Tota’, y su familia, perpetrado en enero del 2023 en San Miguel.

“Cuando se producen estas muertes de sicariato es porque son muertes por encargo porque hay alguien interesado por eliminar a la otra persona, pero tiene un móvil y ese móvil, generalmente, pasa por hegemonía, por control de la actividad criminal en alguna zona de trata de personas, o un ajuste de cuentas, pero los antecedentes están ahí”, aseveró el oficial PNP.

Comentarios ligeros del ministro del Interior “estigmatizan” a las víctimas de homicidios, advierte especialista

Arturo Huaytalla Quispe, sociólogo y especialista en seguridad ciudadana, calificó de “comentarios ligeros” lo expresado por el ministro del Interior, pues consideró que “estigmatizan a las víctimas” y que tratan de justificar la ineficiencia de las autoridades para combatir dicho problema.

“Estos comentarios ligeros en nada ayudan a dimensionar el problema de la delincuencia violenta, los homicidios en el Perú. Por el contrario, además de no haberse defendido la vida, ahora se estigmatiza a la víctima”, expresó Huaytalla en diálogo con El Comercio.

El especialista recordó que, de acuerdos a sus estudios, la gran mayoría de víctimas de los homicidios cometidos en el país son jóvenes hombres de zonas vulnerables. Además, explicó que en el país “hay una crisis de información”, ya que existe una precaria forma de medir y cuantificar las víctimas y a los criminales.

“En paralelo hay, además de una búsqueda de neutralizar o justificar la ineficiencia, una precaria forma de medir y cuantificar las víctimas en el país, y por otro lado están los perpetradores, no hay claridad, por ejemplo, en cuantos homicidios están vinculados al crimen organizado, homicidios por conflicto interpersonales, más allá de un registro administrativo muy puntual”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR: Los limpiaparabrisas reaparecen en Lima y vuelven a los semáforos pese a la prohibición

“Si no tenemos buenos datos para dimensionar el problema no tenemos un buena situación para enfrentarlo. Una ausencia de un diagnostico claro debilita una respuesta contra el crimen”, agregó Huaytalla.

“Hay una crisis de datos, como lo sostuve antes, en paralelo a la crisis de la delincuencia”, finalizó.

No existe data visible que corrobore la cifra del ministro del Interior, asegura analista de datos

El analista de datos Juan Carbajal remarcó que no existe una “data visible” que corrobore lo afirmado por el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, respecto a que más del 70% de personas que fueron asesinadas durante el 2024 presentan antecedentes.

“No hay una data visible como para poder corroborar lo que ha manifestado el ministro. El Sinadef no te da esa información a tal nivel si un persona fallecida tiene antecedentes o no. El Sidpol de igual manera”, indicó el experto a El Comercio.

La Policía emitió un reporte sobre la cifra de fallecidos en el 2024.

Carbajal recordó que, en diciembre último, la Dirección de Inteligencia (Dirin) de la Policía emitió un reporte en el que detalla que en el 2024 se perpetraron 2.126 homicidios, de los cuales unos 1.125 fueron actos de sicariato. En ese mismo documento se precisa que, del total de crímenes por sicariato, el 45%, es decir 506, son de personas que registraban antecedentes. Entonces, explicó que esos 506 fallecidos que registraban prontuario representan el 24% del total de asesinatos cometidos el año pasado y no el 70%.

“Nos están informando que de los 2126 homicidios, unos 1125 son por sicariato, entonces hablando del 53% del total. Del universo de homicidios, el 53% es por sicariato, pero también están diciendo que de ese universo de sicariato, que es 1125, el 45%, unos 506, tenían denuncias, antecedentes. Es decir, esos 506 del total, 2126, representaban el 24%”, aseveró Carbajal.

TE RECOMENDAMOS: Juan José Santiváñez: los controversiales anuncios del ministro del Interior que luego han sido desmentidos

Por ello, pidió al ministro del Interior a que muestre la data en que basa su afirmación para que los ciudadanos lo fiscalicen. “Sería conveniente que si el ministro da una cifra de tal magnitud, que de por sí es fuerte, pues que revele la data abierta, que sea público para que los ciudadanos podamos constatar que es así o no. Sin embargo, con la información que ellos han estado publicando ni siquiera llega al 70%”, remarcó.

Esta es la estadística que presentó el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, sobre una supuesta reducción de la cifra de homicidios.

También recordó que, el pasado 9 de febrero en el programa “Panorama”, Santiváñez mostró un cuadro estadístico de homicidios en el que, supuestamente, se demostraría que hubo entre setiembre del 2024 y enero del 2025 una “reducción del 18% en tal período”, al pasar de 234 a 193.

Cifras del propio Observartorio Nacional de Seguridad Ciudadana contradicen la información del ministro del Interior, Juan José Santiváñez. (Foto: Juan Carbajal/@juank23_7/X)

Sin embargo, la base de datos del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, publicada el 17 de febrero, señalan lo contrario, ya que evidencia claramente que las cantidades mensuales dadas a conocer en aquella entrevista no son exactamente las registradas en el Sidpol y no reflejan una reducción del 18%, como lo dijo el titular del Mininter.

Santiváñez y sus constantes cuestionamientos a las cifras de homicidios en el Perú

Esta no es la primera vez que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, cuestiona las cifras sobre los homicidios cometidos en el Perú o trata de minimizar su alarmante crecimiento, especialmente el del año 2024. Meses atrás, el titular del Mininter cuestionó las cifras que almaneceba el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) sobre los homicidios, pues adujo que este sistema, supuestamente, albergaba “diversos errores porcentuales” y que fue intervenido en el 2023.

Además, Santiváñez afirmó que la la tasa de homicidios creció del 2023 al 2024 solo entre 7% a 8%, y no más del 30%, como lo indicaba el Sinadef. “La información real que nosotros tenemos desde el Ministerio del Interior y son informaciones obtenidas no solamente de las denuncias sino también de los acontecimientos delictivos que se han dado es que entre el 2023 y 2024, el incremento oscila entre un 7% u 8%, no de un 30%. Por tanto, esa noticia es absolutamente errada”, indicó.

Incluso, hace unas semanas, el ministro del Interior aseguró que el crecimiento de la cifra de homicidios se debe, en parte, a un mal registro en el Sinadef, pues aseguró que las muertes a causa de atropellos han sido clasificadas como si fueran homicidios.

Además, Santiváñez aseguró que la diferencia en el número de homicidios cometidos entre el 2023 y 2024 era de cerca de 60, pero que, de esa cifra, unos 28 eran asesinatos contra policías.

“Más de 2 mil muertos en el 2024 en comparación al 2023, dicen, por muerte violenta, homicidio. Yo les hago una pregunta: ¿La muerte de un atropellado por un conductor en estado de ebriedad no es homicidio? Esos homicidios están en ese número, por eso es que la diferencia del 2024 con el 2023, solo en el ámbito de homicidios relacionados a conductas criminales, no es más de 60, y, de esos 60, 28 son policías. Entonces, el incremento no fue del 1%, pero la prensa hace un show de todo este tema”, manifestó Santiváñez durante un evento en Piura, el pasado 1 de febrero.

Santiváñez afirmó que, al revisar un 23% de la información que almacena el Sinadef, se ha detectado que, supuestamente, unas 56 declaraciones de homicidios son falsas y que habría “una manipulación” en la data del 2024.