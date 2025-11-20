A través del Decreto de Urgencia N° 009-2025 publicado en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano, el Poder Ejecutivo aprobó medidas extraordinarias y urgentes en materia económica y financiera, para garantizar se lleven a cabo los Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025.

En se sentido, se aprobó que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) pueda realizar modificaciones presupuestarias hasta por la suma de 35 millones 604,883 soles, entre genéricas de gasto.

Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025. (Foto: IPD)

Logística del IP

“Autorizar, excepcionalmente, durante el Año Fiscal 2025, al Instituto Peruano del Deporte a realizar las contrataciones de bienes y servicios necesarios para la implementación de actividades de operación logística, equipamiento (…)” para la realización de los Juegos Bolivarianos 2025.

El decreto de urgencia es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, la Ministra de Economía y Finanzas, y el Ministro de Educación, y está firmado por el presidente de la República, José Jerí Oré.

¿Cuándo serán los Juegos Bolivarianos 2025?

Los Juegos Bolivarianos 2025 se desarrollarán a partir del 22 de noviembre al 7 de diciembre, con la participación de casi 5 mil deportistas de 17 países. Asimismo, las competiciones se llevarán a cabo en 43 escenarios deportivos, entre la capital Lima y la histórica ciudad de Ayacucho.

Los encargados de portar la bandera en Lima serán el velerista Stefano Peschiera, medallista olímpico, y la esgrimista María Luis Doig, destacada con preseas panamericanas. En Ayacucho, los abanderados serán Mateo Argomedo, medallista panamericano juvenil en taekwondo, y Mavet Yupanqui, ganadora de medallas bolivarianas en kickboxing.

Cabe resaltar que en estarán presentes las delegaciones de países miembros de la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO) que son: Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Chile y Venezuela, además de invitados como El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Paraguay y otros más.