Juegos Bolivarianos 2025: lo que se sabe de la detención de miembro de delegación por actos contra el pudor

Un integrante de la delegación de Barbados que participa en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) tras ser acusado de cometer actos contra el pudor y/o actos de connotación sexual en agravio de una trabajadora del hotel donde se alojaba toda la comitiva de ese país. El hecho fue dado a conocer por Instituto Peruano del Deporte (IPD) a través de un comunicado.

La entidad señaló mediante el escrito que rechaza categóricamente lo sucedido. Asimismo, precisó que en base a la información proporcionada, tras recibir la denuncia, la PNP actuó de inmediato y procedió con la intervención del ciudadano identificado como Bruce Christopher de Barbadian, de 61 años, quien fue trasladado a la comisaría correspondiente para el desarrollo de las diligencias e investigaciones de ley.

Asimismo, el IPD indicó que se mantendrá vigilante del proceso y de las medidas que adopten las autoridades. En tanto, tras coordinar con la Jefa de Misión de la delegación de Barbados, anunció que se dispuso la separación y expulsión inmediata del acusado, quien cumplía funciones como delegado de cricket en los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025.

La institución remarcó que no tolera “ningún tipo de agresión ni conducta que atente contra la integridad física o emocional de las personas”. “Estamos en permanentemente coordinación con la PNP para garantizar la seguridad de todos los participantes, delegaciones, trabajadores y asistentes a los Juegos Bolivarianos”, aseguró.

Implicancias penales

El abogado penalista Aaron Aleman comentó a El Comercio que en el presente caso, el delegado de Cricket de Barbados habría realizado el delito de tocamientos indebidos, previsto y regulado en el artículo 176 del Código Penal, correspondiéndole una sanción de hasta 9 años de pena privativa de la libertad, ya que según la denuncia el acto se habría llevado a cabo en un entorno de coacción en agravio de la víctima.

Al tratarse de un caso de flagrancia delictiva y, sobre todo, de naturaleza no compleja, Aleman dijo que lo que corresponde es que el Ministerio Público luego de recabar los elementos de convicción suficientes que confirmen la hipótesis criminal, al momento de realizar los actos urgentes e inaplazables, realice un proceso inmediato y dentro del mismo solicite una medida coercitiva personal.

El delito de tocamientos indebidos tiene una sanción de hasta 9 años de pena privativa de la libertad.

“Esto permitirá arribar a un juicio inmediato y a una sentencia condenatoria en contra de esta persona dentro del plazo de 72 horas en caso se logre determinar su culpabilidad; todo ello como parte de una labor que garantice una respuesta oportuna y eficiente en los delitos flagrantes“, explicó.

Agregó que en caso exista una sentencia condenatoria, según la normativa peruana, el delegado de Cricket de Barbados deberá someterse a un tratamiento terapéutico, previo examen médico y psicológico, a fin de facilitar su readaptación social.

Cifras por casos similares

Según cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), se ha registrado 6.480 casos de violencia familiar, sexual y otros en lo que va del 2025, hasta el mes de octubre.

En tanto, en el mismo periodo, el sector ha reportado un total de 134.960 consultas a la Línea 100, para víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y personas afectadas por violencia sexual.

Por otro lado, de enero a octubre de este año se atendieron 142.999 casos en los Centro Emergencia Mujer y Familia (CEM) del MIMP. Es decir, se observa un incremento de 2,1 puntos porcentuales en los caso de violencia contra las mujeres, integrantes del grupo familiar y violencia sexual atendidos por los CEM frente a lo registrado en el mismo periodo del año anterior.

La mayoría de casos se da en personas adultas, de 18 a 59 años (55,7%). A ellas les siguen los niños, niñas y adolescentes (37,9%), mientras que las personas adultas mayores representan el 6,4% de los casos atendidos.