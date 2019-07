Panamericanos 2019: decretarán medio día no laborable en Lima por la inauguración

Carlos Neuhaus, presidente de la Comisión Organizadora de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 (Copal), informó que el Ejecutivo alista un decreto para declarar medio día no laborable el viernes 26 de julio. La medida aplicará para el sector público y privado en Lima.



El medio día no laboral iniciaría desde las 12 m. de acuerdo a lo determinado por un informe técnico. La idea, además, es crear un fin de semana largo que se sume a los feriados del domingo 28, lunes 29 y martes 30 de julio (declarado día no laborable).

“El objetivo es facilitar el transporte de los deportistas participantes entre las sedes en las que participarán”, dijo el presidente de la Comisión Organizadora de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 (Copal), Carlos Neuhaus, a la agencia Andina.



Cabe indicar que los feriados denominados "puente" generalmente son compensables previa coordinación con el empleador.



La ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Esta iniciará a las 7:00 pm en el Estadio Nacional.



En mayo pasado, Neuhaus adelantó al diario Gestión la propuesta del feriado largo. “Ya está coordinado (con el Ejecutivo) y en algún momento se emitirá el decreto”, señaló en ese momento.

—Restringirán acceso a vías de Lima y Callao—

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que del 15 de julio al 3 de setiembre se restringirán algunas avenidas de Lima y Callao para la circulación preferencial y exclusiva de los vehículos dedicados a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2019. La inauguración del evento es el próximo 26 de julio.



Así lo establece, la Resolución Directoral N° 013-2019-MTC/18 publicada hoy en el diario oficial El Peruano. En el dispositivo precisa que las avenidas que estarán restringidas para Lima 2019 son: Morales Duárez, Santa Rosa, vía expresa Línea Amarilla, Argentina, Meiggs y Costanera.

En todas las vías comprendidas en esta norma, los carriles que serán utilizados por los vehículos de los Juegos Panamericanos son los ubicados en la parte izquierda de la calzada principal, en ambos sentidos.



Restringirán desde el 15 de julio vías de Lima y Callao. (Foto: El Peruano)

Los Juegos Panamericanos Lima 2019 se realizarán entre el 26 de julio y 11 de agosto, fechas en las que las instituciones educativas se encuentran de vacaciones.