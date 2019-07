Ministerio de Trabajo precisa cómo serán los días no laborables por los Panamericanos

El Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (MTPE) brindó precisiones sobre los próximos días no laborables decretados en marco de la realización de los XVII Juegos Panamericanos Lima 2019.



En un comunicado, la cartera detalló que la jornada no laborable empezará a las 12:00 horas del viernes 26 de julio y se extenderá hasta el sábado 27. En los dos casos se aplica a nivel de Lima Metropolitana y la Provincial Constitucional del Callao para trabajadores del sector público y privado.



Asimismo, será no laborable el martes 30 de julio a nivel nacional.

- Recuperación-

El MTPE detalló que los trabajadores del sector público deberán recuperar las horas no laboradas en los 15 días posteriores al 26 y 27 de julio. Mientras que la recuperación será en los 10 días posteriores para el caso del martes 30 de julio.



En cuanto al sector privado, las recuperaciones se realizarán previo acuerdo con el empleador.

Vale precisar que de acuerdo con el Decreto Supremo N° 124-2019-PCM la recuperación de las horas y del día no laborados "se sujeta a parámetros de razonabilidad y no afecta el descanso semanal obligatorio del trabajador". Además, en ningún caso, el tiempo de trabajo que comprende la recuperación de horas puede ser mayor al periodo dejado de laborar.

—¿Para quiénes no aplica?—

Están excluidos de los días no laborables decretados para el 26 y 27 de julio aquellas actividades indispensables, ya sea en el Estado como en la empresa privada, cuya paralización ponga en peligro a las personas, la seguridad o conservación de los bienes o impida la reanudación inmediata de la actividad ordinaria de las entidades o empresas.



Además, las que presten servicios sanitarios y de salubridad, limpieza y saneamiento, electricidad, agua, desagüe, gas y combustible, sepelios, comunicaciones y telecomunicaciones, transporte, puertos, aeropuertos, seguridad, custodia, vigilancia y traslado de valores, y expendio de víveres y alimentos.

—Cinco días de descanso—

Además de los días no laborables por los Juegos Panamericanos Lima 2019, la población de Lima y Callao disfrutará de hasta cinco días de descanso. Esto debido a los tres feriados de Fiestas Patrias (este año se declaró no laborables los días 28, 29 y 30 de julio).