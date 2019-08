Parapanamericanos: Jorge Muñoz acepta reto de deportista en silla de ruedas

"Día a día tengo retos muy difíciles, pero el más grande que tengo y el de todos los usuarios de sillas de ruedas es transitar por la ciudad". Con estas palabras, la deportista peruana de parabádminton Pilar Jaúregui hizo un llamado de atención sobre la ausencia de accesibilidad para personas con discapacidad en Lima.



Además de dar a conocer esta problemática, la atleta que representará al país en los próximos Juegos Parapanamericanos Lima 2019, que se inician el 23 de agosto, retó al alcalde Jorge Muñoz a utilizar una silla de ruedas y comprobar cuán difícil es movilizarse en la ciudad de esta manera.

"Queremos que se pongan en nuestro lugar, que vean lo que sentimos, porque al igual que ustedes tenemos el mismo derecho de transitar por las calles. He creado el reto Ponte en mi silla e invito al alcalde de Lima para que lo viva. Señor alcalde, yo sé que usted nos va a apoyar en esto y que juntos vamos a poder lograr muchas cosas", dijo en un video compartido en su cuenta de Twitter.

En respuesta, Muñoz aceptó el reto y felicitó su iniciativa. "Me uno a tu positivismo y tus ganas por hacer algo, aprovecho en comentarte mi admiración por todos tus logros", dijo el burgomaestre. Aún no se conocen los detalles sobre cómo cumplirá el reto.

Buenos días, Pilar. Es un honor aceptar el reto que me planteas, me uno a tu positivismo y tus ganas por hacer algo, aprovecho en comentarte mi admiración por todos tus logros. Te contacto para coordinar los siguientes pasos. ¡Saludos! https://t.co/zGxi0NiQkQ — Jorge Muñoz (@JorgeMunozAP) 12 de agosto de 2019

Pilar Jáuregui Cancino, de 30 años, practica parabádminton en singles y dobles y es una de las grandes candidatas a medalla en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019. El 2018 terminó como número 4 del mundo. Además, tiene medallas de oro en el Panamericano y el Sudamericano.

"Por un momento sientes que no quieres hacer nada, estas postrada, pero luego tienes fuerza mental y yo decidí seguir ese estilo de deportes. He hecho de todo: básquet, tenis, surf, bádminton. Siempre he querido probar todo aquello que parece imposible. He practicado surf y no he sentido miedo", dijo sobre ser para deportista en una entrevista publicada en junio por la agencia Andina. Ella nació con una luxación de cadera congénito bilateral, por eso utiliza silla de ruedas.



Logros:

Medalla de bronce - Canadá Para-Bádminton International 2019

Medalla de oro - Uganda Para-Bádminton International 2019

Medalla de oro - Campeonato Sudamericano de Para-Bádminton 2018

Medalla de oro - Panamerican Para-Bádminton Championships 2018

Medalla de oro - Circuito Nacional de Bádminton 2018