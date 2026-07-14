Resumen

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El invierno de 2026 continúa rompiendo esquemas. Lejos de las bajas temperaturas, la persistente humedad y los cielos grises que suelen caracterizar esta estación, el Perú atraviesa uno de los periodos más cálidos registrados para un mes de junio en las últimas seis décadas. A ello se suma un nuevo aviso del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), que advierte un incremento de la temperatura diurna en la costa central durante esta semana, con máximas de hasta 29 °C en sectores de Lima Este.

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