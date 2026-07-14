El invierno de 2026 continúa rompiendo esquemas. Lejos de las bajas temperaturas, la persistente humedad y los cielos grises que suelen caracterizar esta estación, el Perú atraviesa uno de los periodos más cálidos registrados para un mes de junio en las últimas seis décadas. A ello se suma un nuevo aviso del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), que advierte un incremento de la temperatura diurna en la costa central durante esta semana, con máximas de hasta 29 °C en sectores de Lima Este.

De acuerdo con el balance climatológico del Senamhi, junio de 2026 registró una temperatura media nacional de 18,2 °C, convirtiéndose en el segundo junio más cálido desde que la institución inició sus registros en 1965. El valor se ubicó apenas 0,1 °C por debajo del récord histórico alcanzado en 2015 y superó en 1,0 °C el promedio climatológico correspondiente al periodo 1991-2020.

En Lima también se evidenciaron valores inusuales para esta época del año. La estación meteorológica Campo de Marte reportó una anomalía positiva de 5,3 °C en la temperatura máxima, mientras que la estación Camay registró una anomalía de 4,6 °C en la temperatura mínima, reflejando tanto días como noches considerablemente más cálidos de lo habitual.

Lima seguirá registrando calor durante esta semana

Tras el balance climatológico de junio, el Senamhi emitió un aviso meteorológico en el que prevé que entre el martes 14 y el viernes 17 de julio continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa central con una intensidad de moderada a fuerte.

Según la entidad, este escenario responde a la persistencia de aguas cálidas frente al litoral peruano asociadas al fenómeno El Niño Costero, así como al ingreso de vientos del norte y al debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur. Estas condiciones favorecerán una mayor presencia de cielos despejados y un incremento del brillo solar, especialmente durante el mediodía y las primeras horas de la tarde.

El SENAMHI informa que, desde el lunes 13 al martes 14 de julio, continuará el incremento de la temperatura diurna, de moderada a fuerte intensidad, en la costa y la sierra del país. (Gráfico: registro SENAMHI) / Diego Aquino Pedraza

Para Lima Metropolitana se prevén temperaturas diferenciadas según la ubicación geográfica. En los distritos cercanos al litoral los valores oscilarán entre 21 °C y 27 °C, mientras que en sectores de Lima Este, como Ate, La Molina, Santa Anita y San Juan de Lurigancho, podrían alcanzarse máximas de hasta 29 °C.

El incremento del brillo solar también elevará los niveles de radiación ultravioleta, por lo que el organismo recomendó evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 a. m. y las 3:00 p. m., además de utilizar bloqueador solar, sombreros de ala ancha y mantenerse hidratado.

"El debilitamiento del anticiclón está permitiendo el ingreso de aire cálido y reduciendo la nubosidad en la costa"

Para Andrea Holguín, ingeniera meteoróloga y especialista en Monitoreo de Tiempo y Clima del Centro de Monitoreo de Rímac Seguros, el comportamiento térmico registrado durante junio y el incremento de las temperaturas previsto para esta semana responden a una combinación de factores atmosféricos y oceánicos asociados al desarrollo de El Niño 2026-2027.

La especialista explicó que el calentamiento de las aguas frente al litoral peruano favorece una mayor evaporación, lo que genera masas de aire más cálidas y con mayor contenido de humedad. A ello se suma el debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur, condición que permite el ingreso de vientos del norte hacia la costa peruana. “Al ingresar los vientos del norte traen esa humedad cálida, esa masa de aire caliente hacia nuestras costas. Esto rompe las nubes que no están bien desarrolladas, disminuye la nubosidad y empieza a ingresar el calor”, detalló.

Holguín señaló que, si bien durante la semana pasada predominaron los cielos cubiertos y las lloviznas debido a un anticiclón más fortalecido, el escenario cambió con su debilitamiento, favoreciendo una mayor presencia de brillo solar y elevando las temperaturas diurnas. En ese sentido, sostuvo que alcanzar valores cercanos a los 29 °C durante julio resulta inusual para esta época del año. “Normalmente, las temperaturas máximas en junio están entre los 18,9 °C y los 20 °C, dependiendo de la zona. Por eso, los valores que estamos observando son bastante altos para la temporada”, indicó.

Andrea Holguín, ingeniera meteoróloga y especialista en Monitoreo de Tiempo y Clima del Centro de Monitoreo de Rímac Seguros, explicó que el calentamiento del mar y el ingreso de vientos del norte favorecen un invierno con temperaturas diurnas superiores a las habituales. (Foto: difusión LinkedIn).

La meteoróloga añadió que, de mantenerse las condiciones actuales del fenómeno El Niño 2026-2027, es probable que durante julio e incluso agosto persistan temperaturas por encima de lo normal. Según explicó, algunas estaciones ya reportan anomalías importantes y, de continuar el calentamiento del mar, estas podrían incrementarse en las próximas semanas.

Asimismo, advirtió que la disminución de la nubosidad incrementará la sensación de calor y, al mismo tiempo, aumentará la exposición a la radiación ultravioleta. “Sin esta nubosidad vamos a tener la radiación de forma más directa. Aunque no será como en verano, igual puede generar afectaciones en la piel si no se toman medidas de protección”, precisó.

Frente a este escenario, recomendó a la población mantenerse informada a través de los pronósticos meteorológicos oficiales, ya que durante este invierno seguirán alternándose días fríos y nublados con jornadas de intenso brillo solar. También aconsejó utilizar bloqueador solar, sombreros de ala ancha y lentes con protección UV, incluso cuando el cielo permanezca parcialmente cubierto, además de tomar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias.

Un escenario que ya había sido anticipado

El comportamiento observado durante junio confirma un escenario que ya había sido advertido meses atrás. En mayo, El Comercio informó que especialistas del Senamhi proyectaban un otoño más cálido y un invierno menos frío debido al desarrollo del fenómeno El Niño Costero.

En aquella oportunidad, la directora de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica del Senamhi, Grinia Ávalos, explicó a El Comercio que el calentamiento anómalo del mar frente a la costa peruana favorecería temperaturas superiores a lo normal, más horas de sol y una menor sensación de frío, especialmente en la costa norte y centro del país.

Monitoreo de El Niño Costero el 20 de abril de 2026. (Foto: SENAMHI) / Diego Aquino Pedraza

La especialista también advirtió que la presencia de cielos más despejados modificaría el comportamiento habitual de la estación, haciendo que el invierno se percibiera menos intenso que en años anteriores, un escenario que hoy comienza a reflejarse en los registros oficiales del organismo meteorológico.

El Niño Costero continúa marcando las condiciones del invierno

Según el análisis climatológico del Senamhi, el incremento generalizado de las temperaturas responde al desarrollo del evento El Niño 2026-2027, el cual continúa favoreciendo temperaturas del aire por encima de sus valores climatológicos en gran parte del territorio nacional.

Las mayores anomalías de temperatura máxima durante junio se registraron en Rica Playa, en Tumbes (+5,7 °C); Campo de Marte, en Lima (+5,3 °C); y Aymaraes, en Apurímac (+5,3 °C), evidenciando un comportamiento inusualmente cálido tanto en la costa norte y central como en sectores de la sierra suroriental.

En cuanto a las temperaturas mínimas, las mayores anomalías se observaron en Camay (Lima), Reque (Lambayeque) y El Alto (Piura), con incrementos de 4,6 °C, 4,4 °C y 4,1 °C, respectivamente, confirmando la persistencia de noches más cálidas de lo habitual.

De acuerdo con las proyecciones del organismo, durante los próximos días continuarán registrándose temperaturas máximas superiores a las normales en gran parte de la costa y la sierra, mientras el Senamhi mantiene el monitoreo permanente de las condiciones oceánicas y atmosféricas vinculadas al desarrollo del fenómeno El Niño 2026-2027.