La elección de las juntas vecinales se efectuará hoy sábado desde las 9.30 a. m hasta las 4.30 p. m. La Oficina Nacional de Procesos Electoral (ONPE) participará como veedora y continuará con su asistencia técnica al Comité Electoral de este proceso.

LIMA 28 DE FEBRERO DEL 2025 alcalde de Miraflores Carlos Canales / NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ

En los comicios se elegirán a los dirigentes vecinales de 14 zonas de Miraflores. Cada zona tendrá tres representantes, es decir, un primer delegado, segundo delegado y tercer delegado, y, además, contará con un accesitario. Esta elección se da luego de que no se lograron juntar, en octubre, las firmas necesarias para revocar al alcalde Carlos Canales.

Vecino acusa al alcalde Carlos Canales de bloquear su candidatura

El vecino Celso Graña Barrera denunció que la gestión del alcalde de Miraflores, Carlos Canales, promovió la tacha a su candidatura a la junta vecinal de la zona 4 debido a que impulsó la revocatoria y lanzó críticas contra el actual burgomaestre. En su caso, la tacha fue presentada el 9 de abril y fue resuelta el 15 de abril.

Recordó que ha tenido una serie de desavenencias con el alcalde, incluso señaló que en, octubre pasado, le envió una carta a Canales para que se rectifique luego que, en una sesión del Concejo Municipal, lo acusara de supuestamente recibir dinero de las constructoras.

Esta es la resolución que confirma tacha al vecino Celso Graña.

“Nos fue mal porque este alcalde y estos funcionarios no tienen mucha tolerancia a la crítica. Si tú los criticas o les reclamas mucho, simplemente te ponen la cruz”, expresó Graña Barrera.

“Cuando presento mi lista interponen una tacha. La tacha tiene dos puntos: uno dice que he difamado y agraviado a los funcionarios y al alcalde en las críticas; y el otro argumento es que yo hago uso político de mi cargo de delegado de la junta vecinal y dicen eso porque soy militante del Partido Morado, pero mi actividad de representación en las juntas vecinales nunca ha sido política”, afirmó.

Enfatizó que la ordenanza que regula las juntas vecinales tiene una serie de “inconstitucionalidades”, ya que, por ejemplo, la resolución sobre su tacha es “inimpugnable”, es decir, ya no puede apelar, pero recordó que “constitucionalmente tenemos derecho a una doble instancia”.

Graña Barrera indicó que no ha sido la única tacha contra un vecino opositor, ya que también fue tachada la candidatura de Jenny Carranza Parco, quien postulaba a la zona 1. Ella fue una de las promotoras de la vacancia del alcalde Carlos Canales y el argumento que se utilizó para dejarla fuera de carrera es que, presuntamente, habría mentido en su hoja de vida, ya que consignó que era administradora de empresas, pero a nivel técnico y no universitario, y que no podía ser reconocida como profesional de dicha carrera al no estar registrada en Sunedu.

Esta es la resolución que declara fundada la tacha contra Jenny Carranza.

“En estas elecciones hay 12 listas opositoras en las 14 zonas. Como nosotros somos los más representativos de esa oposición, simplemente nos ha tachado”, afirmó.

Graña cuestionó que las elecciones de las juntas vecinales se desarrollen con un padrón cerrado, ya que los vecinos tienen que inscribirse para poder votar, cuando, según dijo, debería ser libre y abierta.

Pronunciamiento de la Municipalidad de Miraflores

Al ser requerido por el tema, la Municipalidad de Miraflores indicó, a través de un comunicado enviado a El Comercio, que sus funcionarios “no pueden emitir declaraciones” sobre las elecciones de las juntas vecinales por un tema de “neutralidad electoral”.

“Los funcionarios de la Municipalidad de Miraflores, en virtud de lo dispuesto en el reglamento y normativa correspondiente a la elección de Juntas Vecinales Comunales 2025, no pueden emitir declaraciones respecto al desarrollo del proceso, que cuenta con la supervisión de la ONPE”, señaló la comuna.

Este sábado se realizarán las elecciones de las juntas vecinales de Miraflores.

“Es por ello que -en cumplimiento del principio de neutralidad electoral- se ven impedidos de pronunciarse respecto a las etapas transcurridas, decisiones anteriores o situaciones que hayan generado manifestaciones de algún tipo por parte de los contendientes en el proceso”, añadió.

Ciudadano brinda un panorama sobre elecciones de juntas vecinales en Miraflores

Un vecino, que prefirió el anonimato por temor a represalias, contó a El Comercio que las últimas elecciones de juntas vecinales se realizaron a mediados del 2023, por lo que debían desarrollarse unos nuevos comicios en julio de 2024. Sin embargo, Carlos Canales decidió cancelar la convocatoria a los comicios y prorrogó por un año más el periodo de los actuales representantes. Tras la protesta de los residentes, el municipio convocó a nuevas elecciones el 5 de marzo último.

Detalló que en Miraflores hay 14 zonas, en las que hay tres posiciones respecto a la gestión del alcalde Carlos Canales, ya que algunos lo apoyan, otros son de oposición y están los que no tienen una posición definida sobre el tema.

Precisó que las zonas 3, 4 y 6 tiene delegados vecinales que son críticos a la gestión del alcalde de Miraflores, mientras que los representantes de la zona 14 respaldan al actual burgomaestre.

Respecto al proceso de sufragio, el vecino explicó que se implementó un padrón cerrado, por lo que cada ciudadano de Miraflores tenía que inscribirse para ejercer su derecho a voto. Además, remarcó que, en muchos casos, se han elegido listas con solo 20 votos.

Destacan el rol de las juntas vecinales

José Tello Alfaro, experto en temas municipales y electorales, destacó la importancia de las juntas vecinales en un distrito, ya que se encargan de fiscalizar la labor de un alcalde y reportar las fallas que pueda haber en la prestación del servicio a los ciudadanos, como el de limpieza y seguridad.

“Las juntas vecinales tienen existencia por mandato legal, la Ley Orgánica de Municipalidades establece que las juntas vecinales son espacios de participación ciudadana y, específicamente, de participación vecinal. Es donde los vecinos se agrupan para realizar labores orientadas hacia la fiscalización de la gestión municipal”, expresó el especialista a El Comercio.

“En el sector donde son elegidos deben encargarse de fiscalizar que los servicios sean los adecuados, como seguridad y limpieza”, agregó.

Tello indicó que las juntas vecinales tienen “un origen constitucional” y que se regulan por ordenanzas de los municipios. Precisó que las elecciones de los representantes se deben realizar de manera periódica.

José Tello, especialista en temas municipales y electorales.

“La Ley Orgánica de Municipalidades desarrolla en parte la Constitución, los derechos de participación política, establecidos en los artículos 2 y 31”, manifestó.

El especialista aseveró que las realidades de los municipios de Lima y del interior del país son distintas, por lo que consideró que se debería revisar la norma sobre la implementación de las juntas vecinales en comunas, sobre todo las rurales, que cuentan con recursos limitados.

“Es una norma muy genérica la Ley Orgánica de Municipalidades porque trata bajo un mismo rasero a los municipios distritales y se tiene a municipios muy distintos en Lima y del interior del país, son realidades totalmente distanciadas”, argumentó.

Así se desarrollará la elección de las juntas vecinales de Miraflores

Más de 33 mil ciudadanos de Miraflores inscritos en el padrón electoral podrán elegir a sus representantes en las juntas vecinales, quienes se encargarán de transmitir al municipio los requerimientos de los residentes de las 14 zonas del distrito.

Quienes deseen participar deberán verificar que estén inscritos en el padrón a través de este enlace: https://bit.ly/PadronMiraflores2025. Si se encuentran registrados tendrán que consultar el centro de votación en el que les corresponde sufragar, de acuerdo con la zona de su domicilio, y acudir a sufragar en el horario de 9:30 a. m. a 4.30 p. m., portando el DNI físico.

Zonas de votación

Los residentes de la zona 1 votarán en el módulo de atención al vecino, al lado del Mercado Municipal Santa Cruz, mientras que los electores de la zona 2 lo harán en el parque Baden Powell. Los vecinos de la zona 3 deberán acudir al parque Solari; en el caso de la zona 4, el ánfora estará instalada en la sede del Programa Mujer (calle José Gálvez 671).

Por su parte, los domiciliados en la zona 5 votarán en el parque Miranda, los de la zona 6 ejercerán su voto en el parque Manuel Bonilla (cuadra 2 de Av. Angamos Oeste), la zona 7 votará en el parque Clorinda Matto de Turner, la zona 8 en el Palacio Municipal y los vecinos de la zona 9 en el Centro Cultural Ricardo Palma.

Estas son las zonas de votación de las elecciones de las juntas vecinales.

Los votantes de la zona 10 deberán acudir a la nueva sede de la Municipalidad de Miraflores, ubicada en la avenida 28 de Julio 873, mientras que los vecinos de la zona 11 votarán en el parque Reducto 2. La lista de lugares de sufragio termina con los parques Cahuide (zona 12) y Melvin Jones II (zona 13), y la Casa del Adulto Mayor de Aurora (zona 14).

Para ejercer un voto informado en las Elecciones de Juntas Vecinales Comunales 2025, los miraflorinos pueden revisar las listas de candidatos y sus planes de trabajo en el siguiente link: https://bit.ly/ListasVecinalesMiraflores2025