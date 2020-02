Sucesos







La tragedia en Villa El Salvador y otros incendios cuyos responsables no tuvieron un castigo ejemplar Los dueños de la discoteca Utopía aún no pagan a la justicia por los 29 jóvenes que murieron hace 18 años. La muerte de cientos de personas en Mesa Redonda aun no tiene responsables. Tampoco se ha castigado por las muertes en Fiori