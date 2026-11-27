La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció que viajará en las próximas horas a Piura y Tumbes para atender la emergencia ocasionada por las intensas lluvias e inundaciones que afectan a ambas regiones. La mandataria también informó que se postergó el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Colombia, previsto para el próximo 3 de diciembre en Barranquilla, tras coordinar la decisión con su homólogo colombiano, Abelardo de la Espriella.

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El anuncio se realizó durante la inauguración del Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Bolivia, desarrollado este viernes en Lima, junto al presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira. Antes de iniciar la reunión, Fujimori expresó su solidaridad con los ciudadanos afectados por las precipitaciones en el norte del país y confirmó el desplazamiento de integrantes de su Gobierno.

“Quiero enviar toda mi solidaridad a las regiones y a los ciudadanos de Tumbes y de Piura, que están afrontando un momento bastante difícil. Quiero comentar que en las próximas horas estaré viajando, ya se encuentran los ministros de Defensa y el ministro de Agricultura, jefe del comando FEN ”, manifestó.

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La jefa de Estado precisó que los titulares de Defensa y Agricultura, así como el jefe del Comando FEN, ya se encontraban en la zona para atender la situación generada por las lluvias.

Postergan gabinete binacional con Colombia

En relación con la agenda internacional, Fujimori explicó que se comunicó durante la mañana con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, para solicitar la postergación del Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Colombia, programado para el 3 de diciembre en Barranquilla.

La mandataria señaló que su homólogo colombiano comprendió la solicitud y aceptó reprogramar la reunión para una fecha posterior, debido a la emergencia que afrontan Piura y Tumbes.

“Quiero agradecer también la comprensión de parte del presidente Abelardo de la Espriella, que en horas de la mañana me comuniqué con él, le pedí postergar nuestra reunión de gabinete binacional que estaba planificada para la próxima semana , lo comprendió inmediatamente, así es que más adelante estaremos viajando, Dios mediante, al país vecino de Colombia”, agregó.

La postergación también fue comunicada por la Presidencia de la República, que indicó que la prioridad del Gobierno es atender a las familias afectadas por las inundaciones.

Agenda bilateral con Bolivia

El pronunciamiento de Fujimori se produjo durante el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Bolivia, que se retomó después de cinco años y se desarrolla en el marco de los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Durante la jornada, la presidenta destacó la firma de memorandos de entendimiento relacionados con la logística portuaria y la conexión vial fronteriza. Sobre este último proyecto, indicó que todavía están pendientes 50 kilómetros de construcción del lado boliviano y 40 kilómetros del lado peruano.

Asimismo, vinculó la propuesta boliviana de apertura hacia los mercados internacionales con la política peruana de atracción de inversiones, generación de empleo y atención a las poblaciones vulnerables de las zonas fronterizas.

Por su parte, el presidente Rodrigo Paz Pereira expresó la solidaridad de Bolivia con las regiones peruanas afectadas por las lluvias e inundaciones. También manifestó su comprensión por la postergación del encuentro con Colombia y destacó la importancia de continuar impulsando la integración entre los países.