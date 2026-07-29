Así fue la llegada de la presidenta Keiko Fujimori a la Gran Parada y Desfile Militar. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
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Keiko Fujimori
  • Así fue la llegada de la presidenta Keiko Fujimori a la Gran Parada y Desfile Militar. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
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    Así fue la llegada de la presidenta Keiko Fujimori a la Gran Parada y Desfile Militar. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

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    Así fue la llegada de la presidenta Keiko Fujimori a la Gran Parada y Desfile Militar. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

  • La presidenta Keiko Fujimori llegó a la Gran Parada y Desfile Militar en un jeep. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
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    La presidenta Keiko Fujimori llegó a la Gran Parada y Desfile Militar en un jeep. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

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    La presidenta Keiko Fujimori llegó a la Gran Parada y Desfile Militar en un jeep. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

  • La presidenta Keiko Fujimori estuvo acompañada de Seguridad del Estado. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
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    La presidenta Keiko Fujimori estuvo acompañada de Seguridad del Estado. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

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    La presidenta Keiko Fujimori estuvo acompañada de Seguridad del Estado. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

  • El Regimiento de Caballería Domingo Nieto escoltó a la presidenta Keiko Fujimori. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
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    El Regimiento de Caballería Domingo Nieto escoltó a la presidenta Keiko Fujimori. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

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    El Regimiento de Caballería Domingo Nieto escoltó a la presidenta Keiko Fujimori. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

  • La presidenta Keiko Fujimori a su llegada a la avenida Brasil. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
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    La presidenta Keiko Fujimori a su llegada a la avenida Brasil. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

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    La presidenta Keiko Fujimori a su llegada a la avenida Brasil. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

Por Redacción EC

La presidenta de la república, Keiko Fujimori, llegó a la avenida Brasil, en el distrito de Jesús María, para encabezar la Gran Parada y Desfile Militar este miércoles 29 de julio, con motivo de las Fiestas Patrias.

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