La presidenta de la república, Keiko Fujimori, llegó a la avenida Brasil, en el distrito de Jesús María, para encabezar la Gran Parada y Desfile Militar este miércoles 29 de julio, con motivo de las Fiestas Patrias.

La mandataria llegó a bordo de un jeep escoltada por el Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto, luego de participar en la primera sesión del Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno.

Posteriormente, Fujimori Higuchi se trasladó a pie hasta el estrado oficial, acompañada del jefe de la Casa Militar y de su edecán. Allí fue recibida con los honores correspondiente a su alta investidura.

El evento se inició con varios minutos de retraso y además de la presencia de la presidenta, cuenta con la presencia de otras autoridades políticas, militares, eclesiásticas y delegaciones internacionales, entre otros invitados.

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Cabe recordar que Keiko Fujimori lideró en Palacio de Gobierno, este miércoles 29 de julio, su primer Consejo de Ministros un día después de asumir el cargo en el Congreso de la República.

La mandataria tomó juramento a los integrantes de su primer Gabinete Ministerial, liderado por Luis Galarreta. Se trató de su primer acto oficial en una ceremonia en la sede del Ejecutivo.

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Fujimori Higuchi asumió la Presidencia de la República el 28 de julio durante una sesión solemne del Congreso de la República, con lo que dio inicio oficial a su gestión como jefa de Estado.